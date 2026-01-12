$43.080.09
Норвегія надасть Україні 400 мільйонів доларів допомоги - Зеленський

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Норвегія виділить Україні пакет допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів. За словами Зеленського, "це дуже важливо та справді підтримає наших людей".

Норвегія виділить пакет допомоги для України на суму 400 млн дол. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував Норвегії та особисто Прем'єр-міністру Йонасу Гару Стере за всю підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та за активну участь країни в Коаліції охочих.

Одна з ключових тем обговорення – енергетична ситуація в Україні. Президент поінформував про щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, особливо об’єктів енергетики.

Ми вдячні Норвегії та народу вашої країни за таку велику підтримку протягом цього року. Сім мільярдів лише на військову підтримку, а також інші проєкти. Ми дуже вдячні за вашу підтримку після наших справді великих викликів з енергетикою. Дякуємо за ваш енергетичний пакет. І ми вдячні за сьогоднішнє рішення. Міністр повідомив мені про важливе рішення – 400 мільйонів доларів 

– сказав Зеленський.

Додамо

Особливу увагу під час зустрічі приділили дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Глава держави відзначив важливість схвалення Паризької декларації та назвав це сильним політичним сигналом з боку партнерів щодо надання надійних гарантій безпеки Україні.  

Також Президент і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі PURL, що дає змогу купувати ракети для ППО, зокрема для систем NASAMS, і важливість її подальшого розвитку.

Крім того, ішлося про перспективи спільного виробництва зброї та інші проєкти в галузі військової співпраці.

Норвегія готова надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню12.01.26, 15:18 • 2258 переглядiв

Антоніна Туманова

