Норвегія надасть Україні 400 мільйонів доларів допомоги - Зеленський

Норвегія виділить пакет допомоги для України на суму 400 млн дол. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, передає УНН.

Глава держави подякував Норвегії та особисто Прем'єр-міністру Йонасу Гару Стере за всю підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та за активну участь країни в Коаліції охочих.

Одна з ключових тем обговорення – енергетична ситуація в Україні. Президент поінформував про щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, особливо об’єктів енергетики.

Ми вдячні Норвегії та народу вашої країни за таку велику підтримку протягом цього року. Сім мільярдів лише на військову підтримку, а також інші проєкти. Ми дуже вдячні за вашу підтримку після наших справді великих викликів з енергетикою. Дякуємо за ваш енергетичний пакет. І ми вдячні за сьогоднішнє рішення. Міністр повідомив мені про важливе рішення – 400 мільйонів доларів