Норвегія готова надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню
Київ • УНН
Норвегія заявила про готовність надати Україні безпекові гарантії після досягнення припинення вогню. Наразі сторони ще узгоджують низку деталей. Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, у етері телемарафону, передає УНН.
Деталі
За словами Еспена Барта Ейде, надання безпекових гарантій можливе одразу після припинення вогню. Водночас перед цим необхідно досягти узгодження між європейськими партнерами, Україною та Сполученими Штатами. Також, міністр наголосив, що такі гарантії мають забезпечити Україні довгостроковий мир, а Норвегія готова сприяти цьому процесу.
Ми будемо надавати безпекові гарантії, як тільки буде досягнуто припинення вогню, тому що після цього Україна матиме довгостроковий мир і ми будемо цьому сприяти, але є ще деталі, які треба обговорити не тільки між нами але й у середині Європи, всієї європейської громади, України, а також США
Водночас, глава МЗС Норвегії підкреслив, що безпекові гарантії важливі не лише для України.
Ми знаємо, що це важливо для України, це також надасть важливий меседж росії, що вона повинна розуміти, що мир після припинення вогню - триватиме: економічний, військовий, політичний
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив про готовність двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України до фіналізації з Дональдом Трампом. Українська сторона також обговорила з партнерами можливі варіанти завершення війни.