Норвегія готова надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 5514 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 18589 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 25765 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 22042 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 25142 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 34284 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 40602 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35554 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32656 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 66472 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
82%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 14309 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 18156 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 22157 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 15533 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 10009 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 10114 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 18589 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 15627 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 22255 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 66472 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Київська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 26053 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 22498 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 29087 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 31514 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 87569 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
The Guardian

Норвегія готова надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про готовність надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню. Це має забезпечити довгостроковий мир, але потребує узгодження з партнерами.

Норвегія готова надати Україні безпекові гарантії після припинення вогню

Норвегія заявила про готовність надати Україні безпекові гарантії після досягнення припинення вогню. Наразі сторони ще узгоджують низку деталей. Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, у етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами Еспена Барта Ейде, надання безпекових гарантій можливе одразу після припинення вогню. Водночас перед цим необхідно досягти узгодження між європейськими партнерами, Україною та Сполученими Штатами. Також, міністр наголосив, що такі гарантії мають забезпечити Україні довгостроковий мир, а Норвегія готова сприяти цьому процесу.

Ми будемо надавати безпекові гарантії, як тільки буде досягнуто припинення вогню, тому що після цього Україна матиме довгостроковий мир і ми будемо цьому сприяти, але є ще деталі, які треба обговорити не тільки між нами  але й у середині Європи, всієї європейської громади, України, а також США 

- каже посадовець.

Водночас, глава МЗС Норвегії підкреслив, що безпекові гарантії важливі не лише для України.

Ми знаємо, що це важливо для України, це також надасть важливий меседж росії, що вона повинна розуміти, що мир після припинення вогню - триватиме: економічний, військовий, політичний 

- наголосив Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про готовність двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України до фіналізації з Дональдом Трампом. Українська сторона також обговорила з партнерами можливі варіанти завершення війни.

Алла Кіосак

Політика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Еспен Барт Ейде
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна