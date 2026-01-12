Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
14:17 • 7242 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 8658 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 12761 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 29184 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 32461 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 26807 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 29087 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36589 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 42964 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36828 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
87%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 31470 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 24793 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo10:02 • 5926 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові10:15 • 9996 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 19231 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 7242 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 19283 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 29184 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 24856 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 31543 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Венесуела
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 29098 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 25188 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 31443 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 33786 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 89825 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
С-300

Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП

Київ • УНН

 • 68 перегляди

САП завершила досудове розслідування у справі про заволодіння та легалізацію понад 54 млн грн з держбюджету. Екснардеп організував схему через введення в оману ЄСПЛ щодо боргу "Київенерго", а кошти легалізували через конвертаційні центри.

Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП

Досудове розслідування у справі про заволодіння та легалізацію понад 54 млн грн державних коштів, відомій як справа "Золотого мандарина", завершено, передає УНН із посиланням на САП.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету. За дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними САП, у межах досудового розслідування встановлено, що нардеп впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством – ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" – та ПАТ "Київенерго".

У вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного подав заяву до ЄСПЛ про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо боргу "Київенерго", тоді як "Київенерго" на 75% належало приватним особам. 

Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання рішення суду було розстрочене. 

Надалі, за даними слідства, екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їх сприяння Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у спорі між двома приватними компаніями.

На підставі цієї декларації з держбюджету було перераховано 54,179 млн грн на користь ТОВ "Золотой Мандарин Ойл", а надалі ці кошти легалізували через конвертаційні центри.

Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн. Щоб запобігти стягненню коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на підставі підроблених документів через суд поновили строк на оскарження судового рішення через 5 років після його постановлення, додали у  САП.

У січні 2020 року САП і НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, а у липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату. 

Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки екснардеп залишив територію України, підозру йому оголосили в порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України.  Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду 

– йдеться у дописі. 

Нагадаємо

НАБУ розшукує екс-депутата Георгія Логвінського підозрюваного в організації заволодіння через компанію "Золотий мандарин ойл" понад 54 млн грн. Екс-нардеп напередодні припинення його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, залишив територію України. 

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Державний бюджет
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Міністерство юстиції України
Національне антикорупційне бюро України
ДТЕК