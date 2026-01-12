Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП

Досудове розслідування у справі про заволодіння та легалізацію понад 54 млн грн державних коштів, відомій як справа "Золотого мандарина", завершено, передає УНН із посиланням на САП.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету. За дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними САП, у межах досудового розслідування встановлено, що нардеп впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством – ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" – та ПАТ "Київенерго".

У вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного подав заяву до ЄСПЛ про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо боргу "Київенерго", тоді як "Київенерго" на 75% належало приватним особам.

Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання рішення суду було розстрочене.

Надалі, за даними слідства, екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їх сприяння Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у спорі між двома приватними компаніями.

На підставі цієї декларації з держбюджету було перераховано 54,179 млн грн на користь ТОВ "Золотой Мандарин Ойл", а надалі ці кошти легалізували через конвертаційні центри.

Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн. Щоб запобігти стягненню коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на підставі підроблених документів через суд поновили строк на оскарження судового рішення через 5 років після його постановлення, додали у САП.

У січні 2020 року САП і НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, а у липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату.

Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки екснардеп залишив територію України, підозру йому оголосили в порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду – йдеться у дописі.

Нагадаємо

НАБУ розшукує екс-депутата Георгія Логвінського підозрюваного в організації заволодіння через компанію "Золотий мандарин ойл" понад 54 млн грн. Екс-нардеп напередодні припинення його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, залишив територію України.