Україна випускатиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу вже найближчим часом - Шмигаль

Україна зможе випускати та застосовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Цей рівень буде реалізований найближчим часом. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Ми поставили собі ціль, це не просто ціль тисяча дронів - це необхідність, щоб ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч – це той рівень, який росія уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше тисячі дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу зараз говорити, який сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований