17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
Україна випускатиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу вже найближчим часом - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Україна незабаром зможе виробляти та використовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб ефективно збивати російські дрони. Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що це не лише виробництво дронів, а й створення цілої екосистеми перехоплення, яка включає наземні комплекси управління, радари та РЕБ-системи.

Україна випускатиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу вже найближчим часом - Шмигаль

Україна зможе випускати та застосовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Цей рівень буде реалізований найближчим часом. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Ми поставили собі ціль, це не просто ціль тисяча дронів - це необхідність, щоб ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч – це той рівень, який росія уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше тисячі дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу зараз говорити, який сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований 

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що для України "не питання випускати 1000 дронів", а питання в кількості наземних комплексів управління, відповідних радарів, відповідних елементів, які, зокрема, використовують ШІ.

Є ціла екосистема перехоплення, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів - це лише верхівка айсберга цієї великої координованої системи, яка має працювати, яка включає в себе РЕБ-системи, радари. Там великий комплекс, і, власне, його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, чітко, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі, яка перед нами поставлена 

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

Дрони-перехоплювачі мають потенціал стати дешевою та доступною альтернативою використанню Україною західних або радянських ракет ППО, запаси яких виснажені через нездатність або небажання союзників їх поповнювати.

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
Україна
Денис Шмигаль