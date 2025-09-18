Україна випускатиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу вже найближчим часом - Шмигаль
Київ • УНН
Україна незабаром зможе виробляти та використовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб ефективно збивати російські дрони. Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що це не лише виробництво дронів, а й створення цілої екосистеми перехоплення, яка включає наземні комплекси управління, радари та РЕБ-системи.
Ми поставили собі ціль, це не просто ціль тисяча дронів - це необхідність, щоб ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч – це той рівень, який росія уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше тисячі дронів-перехоплювачів. Цей рівень буде досягнутий. Я не можу зараз говорити, який сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований
Він зазначив, що для України "не питання випускати 1000 дронів", а питання в кількості наземних комплексів управління, відповідних радарів, відповідних елементів, які, зокрема, використовують ШІ.
Є ціла екосистема перехоплення, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів - це лише верхівка айсберга цієї великої координованої системи, яка має працювати, яка включає в себе РЕБ-системи, радари. Там великий комплекс, і, власне, його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, чітко, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі, яка перед нами поставлена
Дрони-перехоплювачі мають потенціал стати дешевою та доступною альтернативою використанню Україною західних або радянських ракет ППО, запаси яких виснажені через нездатність або небажання союзників їх поповнювати.