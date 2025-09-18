Украина будет выпускать 1000 дронов-перехватчиков в сутки уже в ближайшее время - Шмыгаль

Украина сможет производить и применять 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Этот уровень будет реализован в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Мы поставили себе цель, это не просто цель тысяча дронов - это необходимость, чтобы эффективно сбивать все российские дроны. Мы понимаем, что 800 дронов за ночь – это тот уровень, который Россия уже продемонстрировала на практике. Соответственно, нам нужно иметь не менее тысячи дронов-перехватчиков. Этот уровень будет достигнут. Я не могу сейчас говорить, какой сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован