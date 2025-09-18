Украина будет выпускать 1000 дронов-перехватчиков в сутки уже в ближайшее время - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина вскоре сможет производить и использовать 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы эффективно сбивать российские дроны. Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что это не только производство дронов, но и создание целой экосистемы перехвата, которая включает наземные комплексы управления, радары и РЭБ-системы.
Украина сможет производить и применять 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Этот уровень будет реализован в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Мы поставили себе цель, это не просто цель тысяча дронов - это необходимость, чтобы эффективно сбивать все российские дроны. Мы понимаем, что 800 дронов за ночь – это тот уровень, который Россия уже продемонстрировала на практике. Соответственно, нам нужно иметь не менее тысячи дронов-перехватчиков. Этот уровень будет достигнут. Я не могу сейчас говорить, какой сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован
Он отметил, что для Украины "не вопрос выпускать 1000 дронов", а вопрос в количестве наземных комплексов управления, соответствующих радаров, соответствующих элементов, которые, в частности, используют ИИ.
Есть целая экосистема перехвата, и она состоит не только из дронов-перехватчиков - это лишь верхушка айсберга этой большой координированной системы, которая должна работать, которая включает в себя РЭБ-системы, радары. Там большой комплекс, и, собственно, его имплементация занимает немного времени. Но мы уверенно, четко, согласно графику, движемся к этой цели, которая перед нами поставлена
Напомним
Дроны-перехватчики имеют потенциал стать дешевой и доступной альтернативой использованию Украиной западных или советских ракет ПВО, запасы которых истощены из-за неспособности или нежелания союзников их пополнять.