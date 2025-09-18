Украина будет выпускать 1000 дронов-перехватчиков в сутки уже в ближайшее время - Шмыгаль

$41.190.02
48.770.12
ukenru
19:49 • 420 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
17:45 • 4704 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 15784 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 25894 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 36470 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 23396 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20050 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 30893 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15926 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 49568 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.2м/с
76%
754мм
Популярные новости
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвала датуPhoto18 сентября, 10:07 • 5108 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 23487 просмотра
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле15:35 • 10881 просмотра
Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям15:46 • 5666 просмотра
Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство16:03 • 4724 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 23498 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 36470 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 31126 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 30893 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 49568 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Роберта Метсола
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Киевская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18:24 • 1982 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 26984 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 26299 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 26431 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 24802 просмотра
Актуальное
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Украина будет выпускать 1000 дронов-перехватчиков в сутки уже в ближайшее время - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Украина вскоре сможет производить и использовать 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы эффективно сбивать российские дроны. Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что это не только производство дронов, но и создание целой экосистемы перехвата, которая включает наземные комплексы управления, радары и РЭБ-системы.

Украина будет выпускать 1000 дронов-перехватчиков в сутки уже в ближайшее время - Шмыгаль

Украина сможет производить и применять 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Этот уровень будет реализован в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Мы поставили себе цель, это не просто цель тысяча дронов - это необходимость, чтобы эффективно сбивать все российские дроны. Мы понимаем, что 800 дронов за ночь – это тот уровень, который Россия уже продемонстрировала на практике. Соответственно, нам нужно иметь не менее тысячи дронов-перехватчиков. Этот уровень будет достигнут. Я не могу сейчас говорить, какой сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован 

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что для Украины "не вопрос выпускать 1000 дронов", а вопрос в количестве наземных комплексов управления, соответствующих радаров, соответствующих элементов, которые, в частности, используют ИИ.

Есть целая экосистема перехвата, и она состоит не только из дронов-перехватчиков - это лишь верхушка айсберга этой большой координированной системы, которая должна работать, которая включает в себя РЭБ-системы, радары. Там большой комплекс, и, собственно, его имплементация занимает немного времени. Но мы уверенно, четко, согласно графику, движемся к этой цели, которая перед нами поставлена 

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Дроны-перехватчики имеют потенциал стать дешевой и доступной альтернативой использованию Украиной западных или советских ракет ПВО, запасы которых истощены из-за неспособности или нежелания союзников их пополнять.

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Украина
Денис Шмыгаль