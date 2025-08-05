Україна робить ставку на дрони-перехоплювачі як недорогий повітряний щит - Reuters

Дрони-перехоплювачі мають потенціал стати дешевою та доступною альтернативою використанню Україною західних або радянських ракет ППО, запаси яких виснажені через нездатність або небажання союзників їх поповнювати. Про це пише Reuters, інформує УНН.

Видання нагадує, що минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву потрібно 6 мільярдів доларів для фінансування виробництва безпілотників-перехоплювачів, "встановивши ціль у 1000 на день".

За останні два місяці лише одна українська благодійна організація, що постачає повітряні безпілотники-перехоплювачі, стверджує, що її пристрої збили близько 1500 безпілотників, які росія відправляла на розвідку поля бою або бомбардування українських міст

Вказується, що такі дрони є в кілька разів дешевшими у використанні, ніж західні чи радянські ракети ППО.

За три з половиною роки повномасштабного вторгнення рф в Україну безпілотники перетворилися з допоміжного інструменту на один з основних засобів ведення війни для обох сторін. Щоб переслідувати їх, безпілотники-перехоплювачі повинні бути швидшими та потужнішими, ніж ті, які вже революціонізували далекобійні точні удари та повітряну розвідку