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Україна робить ставку на дрони-перехоплювачі як недорогий повітряний щит - Reuters

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Україна розглядає дрони-перехоплювачі як доступну альтернативу ракетам ППО, запаси яких виснажені. Президент Зеленський заявив про потребу 6 мільярдів доларів для фінансування виробництва 1000 дронів на день.

Україна робить ставку на дрони-перехоплювачі як недорогий повітряний щит - Reuters

Дрони-перехоплювачі мають потенціал стати дешевою та доступною альтернативою використанню Україною західних або радянських ракет ППО, запаси яких виснажені через нездатність або небажання союзників їх поповнювати. Про це пише Reuters, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву потрібно 6 мільярдів доларів для фінансування виробництва безпілотників-перехоплювачів, "встановивши ціль у 1000 на день".

За останні два місяці лише одна українська благодійна організація, що постачає повітряні безпілотники-перехоплювачі, стверджує, що її пристрої збили близько 1500 безпілотників, які росія відправляла на розвідку поля бою або бомбардування українських міст

- йдеться у статті.

Вказується, що такі дрони є в кілька разів дешевшими у використанні, ніж західні чи радянські ракети ППО.

За три з половиною роки повномасштабного вторгнення рф в Україну безпілотники перетворилися з допоміжного інструменту на один з основних засобів ведення війни для обох сторін. Щоб переслідувати їх, безпілотники-перехоплювачі повинні бути швидшими та потужнішими, ніж ті, які вже революціонізували далекобійні точні удари та повітряну розвідку

- пише видання.

За словами старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Сема Бендетта, російські військові дедалі більше скаржаться на ефективність великих українських перехоплювачів, "це прискориться, і в найближчі тижні це стане все більш повсюдним".

Нагадаємо

У липні Президент України Володимир Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку щодо дронів, наголосивши, що є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу.

Є хороші результати збиття “шахедів” дронами-перехоплювачами: Зеленський про нічну атаку рф28.07.25, 21:47 • 3579 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Технології
Володимир Зеленський
Україна