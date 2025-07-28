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Є хороші результати збиття “шахедів” дронами-перехоплювачами: Зеленський про нічну атаку рф

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Президент Зеленський повідомив про успішне збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами під час нічної атаки рф 28 липня. Загалом було збито 309 російських дронів та 2 ракети, при цьому "Кинджали" не досягли цілей.

Є хороші результати збиття “шахедів” дронами-перехоплювачами: Зеленський про нічну атаку рф

Президент України Володимир Зеленський? реагуючи на атаку рф в ніч на 28 липня? заявив про "хороші результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами". Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

За ніч на сьогодні ще три сотні російських дронів на рахунку наших воїнів. Багато збито. Є хороші результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами. Добре відпрацювала армійська авіація, авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи. Ми максимально збільшуємо все, що може дати додатковий захист нашим містам, нашим українським громадам 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

росія вночі запустила по Україні 324 дрони на 7 ракет, 3 з яких - "Кинджал", збито або придушено 309 дронів та 2 ракети, ракети "Кинджал" не досягли цілей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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