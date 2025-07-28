Є хороші результати збиття “шахедів” дронами-перехоплювачами: Зеленський про нічну атаку рф
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про успішне збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами під час нічної атаки рф 28 липня. Загалом було збито 309 російських дронів та 2 ракети, при цьому "Кинджали" не досягли цілей.
Президент України Володимир Зеленський? реагуючи на атаку рф в ніч на 28 липня? заявив про "хороші результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами". Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
За ніч на сьогодні ще три сотні російських дронів на рахунку наших воїнів. Багато збито. Є хороші результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами. Добре відпрацювала армійська авіація, авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи. Ми максимально збільшуємо все, що може дати додатковий захист нашим містам, нашим українським громадам
Нагадаємо
росія вночі запустила по Україні 324 дрони на 7 ракет, 3 з яких - "Кинджал", збито або придушено 309 дронів та 2 ракети, ракети "Кинджал" не досягли цілей.