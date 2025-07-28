Есть хорошие результаты по сбитию "шахедов" дронами-перехватчиками: Зеленский о ночной атаке рф

$41.780.01
48.980.12
ukenru
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
17:54 • 8142 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
14:54 • 55088 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
13:15 • 47590 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 94260 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:12 • 52888 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 54451 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 46520 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 42975 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
28 июля, 09:11 • 31148 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
28 июля, 08:08 • 27378 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
67%
744мм
Популярные новости
ГУР обновило список "Рупоры кремля", добавив 16 новых лиц28 июля, 09:24 • 10670 просмотра
Непогода натворила бед в столице: молния вызвала возгорание дерева, метро "Лукьяновская" затопило28 июля, 12:11 • 21677 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 62667 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать28 июля, 12:53 • 89944 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 73414 просмотра
публикации
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 55068 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 73623 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать28 июля, 12:53 • 90137 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 94248 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 317502 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 62823 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 124833 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 64038 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 63996 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 59500 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Беспилотный летательный аппарат
Ан-178
MIM-104 Patriot

Есть хорошие результаты по сбитию "шахедов" дронами-перехватчиками: Зеленский о ночной атаке рф

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Президент Зеленский сообщил об успешном сбитии "шахедов" дронами-перехватчиками во время ночной атаки рф 28 июля. Всего было сбито 309 российских дронов и 2 ракеты, при этом "Кинжалы" не достигли целей.

Есть хорошие результаты по сбитию "шахедов" дронами-перехватчиками: Зеленский о ночной атаке рф

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на атаку рф в ночь на 28 июля, заявил о "хороших результатах сбития "шахедов" дронами-перехватчиками". Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

За ночь на сегодня еще три сотни российских дронов на счету наших воинов. Много сбито. Есть хорошие результаты сбития "шахедов" дронами-перехватчиками. Хорошо отработала армейская авиация, авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы. Мы максимально увеличиваем все, что может дать дополнительную защиту нашим городам, нашим украинским общинам 

- сказал Зеленский.

Напомним

россия ночью запустила по Украине 324 дрона и 7 ракет, 3 из которых - "Кинжал", сбито или подавлено 309 дронов и 2 ракеты, ракеты "Кинжал" не достигли целей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9