Есть хорошие результаты по сбитию "шахедов" дронами-перехватчиками: Зеленский о ночной атаке рф
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об успешном сбитии "шахедов" дронами-перехватчиками во время ночной атаки рф 28 июля. Всего было сбито 309 российских дронов и 2 ракеты, при этом "Кинжалы" не достигли целей.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на атаку рф в ночь на 28 июля, заявил о "хороших результатах сбития "шахедов" дронами-перехватчиками". Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
За ночь на сегодня еще три сотни российских дронов на счету наших воинов. Много сбито. Есть хорошие результаты сбития "шахедов" дронами-перехватчиками. Хорошо отработала армейская авиация, авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы. Мы максимально увеличиваем все, что может дать дополнительную защиту нашим городам, нашим украинским общинам
Напомним
россия ночью запустила по Украине 324 дрона и 7 ракет, 3 из которых - "Кинжал", сбито или подавлено 309 дронов и 2 ракеты, ракеты "Кинжал" не достигли целей.