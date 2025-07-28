Есть хорошие результаты по сбитию "шахедов" дронами-перехватчиками: Зеленский о ночной атаке рф

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на атаку рф в ночь на 28 июля, заявил о "хороших результатах сбития "шахедов" дронами-перехватчиками". Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

За ночь на сегодня еще три сотни российских дронов на счету наших воинов. Много сбито. Есть хорошие результаты сбития "шахедов" дронами-перехватчиками. Хорошо отработала армейская авиация, авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы. Мы максимально увеличиваем все, что может дать дополнительную защиту нашим городам, нашим украинским общинам - сказал Зеленский.

Напомним

россия ночью запустила по Украине 324 дрона и 7 ракет, 3 из которых - "Кинжал", сбито или подавлено 309 дронов и 2 ракеты, ракеты "Кинжал" не достигли целей.