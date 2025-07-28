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309 з 324 російських дронів та 2 з 7 ракет знешкоджено над Україною, "Кинджали" не досягли цілей - ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Вночі 28 липня Росія атакувала Україну 324 дронами та 7 ракетами, включаючи 3 "Кинджали". Українська ППО збила 309 дронів та 2 крилаті ракети, "Кинджали" цілей не досягли.

309 з 324 російських дронів та 2 з 7 ракет знешкоджено над Україною, "Кинджали" не досягли цілей - ПС ЗСУ

росія вночі запустила по Україні 324 дрони на 7 ракет, 3 з яких - "Кинджал", збито або придушено 309 дронів та 2 ракети, ракети "Кинджал" не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 липня ворог атакував 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети):

  • 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф;
    • 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - рф;
      • 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф.

        "Основний напрямок удару - Старокостянтинів, Хмельниччина", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника: 309 ударних БпЛА; 2 крилаті ракети Х-101

        - повідомили у ПС ЗСУ.

        "Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на кількох локаціях", - сказано у повідомленні.

        Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей

        - вказали у ПС ЗСУ.

        Атака рф на Київ 28 липня: поліція показала наслідки28.07.25, 08:56 • 1480 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        Війна
        Х-101
        Курськ
        Хмельницька область
        Повітряні сили Збройних сил України
        Х-47М2 «Кинджал»
        Старокостянтинів
        Шахед-136
        Україна
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