309 з 324 російських дронів та 2 з 7 ракет знешкоджено над Україною, "Кинджали" не досягли цілей - ПС ЗСУ
Київ • УНН
Вночі 28 липня Росія атакувала Україну 324 дронами та 7 ракетами, включаючи 3 "Кинджали". Українська ППО збила 309 дронів та 2 крилаті ракети, "Кинджали" цілей не досягли.
росія вночі запустила по Україні 324 дрони на 7 ракет, 3 з яких - "Кинджал", збито або придушено 309 дронів та 2 ракети, ракети "Кинджал" не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 липня ворог атакував 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети):
- 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф;
- 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - рф;
- 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф.
"Основний напрямок удару - Старокостянтинів, Хмельниччина", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника: 309 ударних БпЛА; 2 крилаті ракети Х-101
"Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на кількох локаціях", - сказано у повідомленні.
Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей
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