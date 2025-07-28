309 из 324 российских дронов и 2 из 7 ракет обезврежены над Украиной, "Кинжалы" не достигли целей - ВС ВСУ

россия ночью запустила по Украине 324 дрона и 7 ракет, 3 из которых - "Кинжал", сбито или подавлено 309 дронов и 2 ракеты, ракеты "Кинжал" не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 июля враг атаковал 331-м средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты):

"Основное направление удара - Староконстантинов, Хмельницкая область", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника: 309 ударных БпЛА; 2 крылатые ракеты Х-101