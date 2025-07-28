309 из 324 российских дронов и 2 из 7 ракет обезврежены над Украиной, "Кинжалы" не достигли целей - ВС ВСУ
Киев • УНН
Ночью 28 июля россия атаковала Украину 324 дронами и 7 ракетами, включая 3 «Кинжала». Украинская ПВО сбила 309 дронов и 2 крылатые ракеты, «Кинжалы» целей не достигли.
россия ночью запустила по Украине 324 дрона и 7 ракет, 3 из которых - "Кинжал", сбито или подавлено 309 дронов и 2 ракеты, ракеты "Кинжал" не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 июля враг атаковал 331-м средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты):
- 324 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф;
- 4 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. - РФ;
- 3 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. - рф.
"Основное направление удара - Староконстантинов, Хмельницкая область", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника: 309 ударных БпЛА; 2 крылатые ракеты Х-101
"Зафиксировано попадание 2 ракет различных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на нескольких локациях", - сказано в сообщении.
Аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей
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