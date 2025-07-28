Атака рф на Киев 28 июля: полиция показала последствия
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева в результате атаки российских дронов пострадали восемь человек, включая двухлетнюю девочку с резаными ранами стопы. Ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи и несколько автомобилей.
Полиция показала последствия атаки российских дронов в Дарницком районе Киева, где пострадали восемь человек, среди которых двухлетний ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего пять человек (сейчас известно уже о восьми пострадавших – ред.) получили осколочные ранения. Среди пострадавших двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших
Также повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.
На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора.
Дополнение
В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе столицы выбиты окна в жилой многоэтажке.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в Дарницком районе в результате вражеской атаки на Киев в ночь на понедельник, 28 июля, возросло до восьми.