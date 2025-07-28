Атака рф на Київ 28 липня: поліція показала наслідки
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва внаслідок атаки російських дронів постраждали вісім осіб, включаючи дворічну дівчинку з різаними ранами стопи. Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи та декілька автомобілів.
Поліція показала наслідки атаки російських дронів у Дарницькому районі Києва, де постраждало вісім людей, серед яких дворічна дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб (наразі відомо вже про вісім постраждалих – ред.) отримали осколкові поранення. Серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих
Також пошкоджено декілька автомобілів, що припарковані у дворі будинку.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора.
Доповнення
У ніч на 28 липня Київ зазнав ворожої атаки. Керівник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Дарницькому районі столиці вибито вікна у житловій багатоповерхівці.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у Дарницькому районі унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на понеділок, 28 липня, зросла до восьми.