Украина делает ставку на дроны-перехватчики как недорогой воздушный щит - Reuters

Дроны-перехватчики имеют потенциал стать дешевой и доступной альтернативой использованию Украиной западных или советских ракет ПВО, запасы которых истощены из-за неспособности или нежелания союзников их пополнять. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Издание напоминает, что в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно 6 миллиардов долларов для финансирования производства беспилотников-перехватчиков, "установив цель в 1000 в день".

За последние два месяца только одна украинская благотворительная организация, поставляющая воздушные беспилотники-перехватчики, утверждает, что ее устройства сбили около 1500 беспилотников, которые Россия отправляла на разведку поля боя или бомбардировку украинских городов

Указывается, что такие дроны в несколько раз дешевле в использовании, чем западные или советские ракеты ПВО.

За три с половиной года полномасштабного вторжения РФ в Украину беспилотники превратились из вспомогательного инструмента в одно из основных средств ведения войны для обеих сторон. Чтобы преследовать их, беспилотники-перехватчики должны быть быстрее и мощнее, чем те, которые уже революционизировали дальнобойные точные удары и воздушную разведку