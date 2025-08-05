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Вашингтон Пост

Украина делает ставку на дроны-перехватчики как недорогой воздушный щит - Reuters

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Украина рассматривает дроны-перехватчики как доступную альтернативу ракетам ПВО, запасы которых истощены. Президент Зеленский заявил о потребности 6 миллиардов долларов для финансирования производства 1000 дронов в день.

Украина делает ставку на дроны-перехватчики как недорогой воздушный щит - Reuters

Дроны-перехватчики имеют потенциал стать дешевой и доступной альтернативой использованию Украиной западных или советских ракет ПВО, запасы которых истощены из-за неспособности или нежелания союзников их пополнять. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно 6 миллиардов долларов для финансирования производства беспилотников-перехватчиков, "установив цель в 1000 в день".

За последние два месяца только одна украинская благотворительная организация, поставляющая воздушные беспилотники-перехватчики, утверждает, что ее устройства сбили около 1500 беспилотников, которые Россия отправляла на разведку поля боя или бомбардировку украинских городов

- говорится в статье.

Указывается, что такие дроны в несколько раз дешевле в использовании, чем западные или советские ракеты ПВО.

За три с половиной года полномасштабного вторжения РФ в Украину беспилотники превратились из вспомогательного инструмента в одно из основных средств ведения войны для обеих сторон. Чтобы преследовать их, беспилотники-перехватчики должны быть быстрее и мощнее, чем те, которые уже революционизировали дальнобойные точные удары и воздушную разведку

- пишет издание.

По словам старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Сэма Бендетта, российские военные все больше жалуются на эффективность крупных украинских перехватчиков, "это ускорится, и в ближайшие недели это станет все более повсеместным".

Напомним

В июле Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить Технологическую Ставку по дронам, подчеркнув, что есть утвержденный план – выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки.

Есть хорошие результаты по сбитию "шахедов" дронами-перехватчиками: Зеленский о ночной атаке рф28.07.25, 21:47 • 3579 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Технологии
Владимир Зеленский
Украина