Україна запрошена: ЄС обговорить створення "стіни дронів" на східному кордоні після вторгнення російських БпЛА до Польщі
Київ • УНН
Міністри оборони ЄС наступного тижня обговорять створення "стіни дронів" вздовж східного кордону після вторгнення російських безпілотників до Польщі. Проєкт передбачає поєднання сенсорів, озброєння та РЕБ-систем для виявлення та нейтралізації дронів.
Наступного тижня відбудуться переговори міністрів оборони країн Європейського Союзу, на яких обговорюватиметься створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС. Про це розповів єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Видання зазначає, що проєкт став невідкладним через вторгнення російських безпілотників до Польщі. Кубіліус повідомив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею лінії оборони від безпілотників ще до вторгнення минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в реальність.
Аналітики та чиновники заявили, що вторгнення виявило прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські та натівські сили збили кілька з них.
Ми дійсно хочемо просуватися вперед з дуже, дуже інтенсивною та ефективною підготовкою, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка дійсно дуже небезпечна для нас
Він повідомив, що проведе відеоконференцію щодо проекту з міністрами оборони Східної Європи та представником України, які зможуть поділитися уроками війни, спричиненої вторгненням росії у 2022 році.
Я щойно повернувся з Києва два дні тому, і ми розмовляли як з урядом, так і з промисловістю. Вони охоче діляться своїм досвідом та ноу-хау
Він підкреслив, що переговори все ще перебувають на початковій стадії, але він бачить цей проєкт як поєднання сенсорів, різних видів озброєння та систем радіоелектронної боротьби, які будуть виявляти і нейтралізовувати дрони, що наближаються.
Нагадаємо
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна незабаром зможе виробляти та використовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб ефективно збивати російські дрони. За його словами, це не лише виробництво дронів, а й створення цілої екосистеми перехоплення, яка включає наземні комплекси управління, радари та РЕБ-системи.
