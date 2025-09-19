Україна запрошена: ЄС обговорить створення "стіни дронів" на східному кордоні після вторгнення російських БпЛА до Польщі

Наступного тижня відбудуться переговори міністрів оборони країн Європейського Союзу, на яких обговорюватиметься створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС. Про це розповів єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що проєкт став невідкладним через вторгнення російських безпілотників до Польщі. Кубіліус повідомив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею лінії оборони від безпілотників ще до вторгнення минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в реальність.

Аналітики та чиновники заявили, що вторгнення виявило прогалини у здатності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські та натівські сили збили кілька з них.

Ми дійсно хочемо просуватися вперед з дуже, дуже інтенсивною та ефективною підготовкою, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка дійсно дуже небезпечна для нас