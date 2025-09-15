$41.310.00
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 12884 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 28030 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 57249 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 92235 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 76921 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 80101 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 43952 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 80288 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 72189 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40320 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Финляндия строит 200-километровый барьер на границе с Россией для защиты от БПЛА - СМИ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Финляндия строит на границе с Россией барьер высотой 3,5 метра с колючей проволокой, предназначенный для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников. Проект, который охватит около 200 километров, почти наполовину завершен и будет оборудован системой датчиков.

Финляндия строит 200-километровый барьер на границе с Россией для защиты от БПЛА - СМИ

Финляндия строит барьер на границе с Россией, который может быть использован для создания так называемой «стены дронов». Цель состоит в обнаружении и, при необходимости, уничтожении вражеских БПЛА. Об этом сообщает Gazeta.pl, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что возведение барьера почти наполовину завершено. По словам генерала Яри Толппанена из штаба Финской пограничной охраны, он будет оборудован системой датчиков.

Барьер может быть частью «стены из дронов». Установлены системы мониторинга и связи, а полное завершение ожидается в следующем году

- сказал финский военный.

Указывается, что основная цель проекта – выявлять и, при необходимости, уничтожать вражеские беспилотники. Барьер будет металлическим высотой 3,5 метра с колючей проволокой на вершине и протянется примерно на 200 километров, преимущественно вблизи пограничных постов и наиболее активных маршрутов. Общая длина финско-российской границы превышает 1300 километров.

Напомним

На днях Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов безопасности и международной поддержки Украины, особенно в свете последних провокаций кремля.

«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон15.09.25, 00:07 • 1050 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Финляндия