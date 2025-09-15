Финляндия строит 200-километровый барьер на границе с Россией для защиты от БПЛА - СМИ

Финляндия строит барьер на границе с Россией, который может быть использован для создания так называемой «стены дронов». Цель состоит в обнаружении и, при необходимости, уничтожении вражеских БПЛА. Об этом сообщает Gazeta.pl, информирует УНН.

Отмечается, что возведение барьера почти наполовину завершено. По словам генерала Яри Толппанена из штаба Финской пограничной охраны, он будет оборудован системой датчиков.

Барьер может быть частью «стены из дронов». Установлены системы мониторинга и связи, а полное завершение ожидается в следующем году - сказал финский военный.

Указывается, что основная цель проекта – выявлять и, при необходимости, уничтожать вражеские беспилотники. Барьер будет металлическим высотой 3,5 метра с колючей проволокой на вершине и протянется примерно на 200 километров, преимущественно вблизи пограничных постов и наиболее активных маршрутов. Общая длина финско-российской границы превышает 1300 километров.

На днях Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов безопасности и международной поддержки Украины, особенно в свете последних провокаций кремля.

