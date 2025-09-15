$41.310.00
«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Румынские истребители F-16 не сбили российский дрон, вошедший в воздушное пространство страны 13 сентября, поскольку беспилотник «вернулся в Украину». Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что дрон летел очень низко и направился обратно в Украину.

«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон

Румынские истребители F-16, поднявшиеся в воздух из-за российского беспилотника в субботу, 13 сентября, не сбили его, поскольку беспилотник "вернулся в Украину". Об этом в эфире канала Antena 3 заявил министр обороны этой страны Йонуц Моштяну, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, атаки российских беспилотников происходят все чаще в непосредственной близости к территории Румынии.

Почти каждую неделю мы поднимаем самолеты в воздух, либо наши, либо наших немецких союзников

- сказал Моштяну.

Он подчеркнул, что накануне радары перехватили российский дрон и зафиксировали, что он входит в воздушное пространство Румынии, в результате чего "самолеты взлетели и увидели его".

"Они были очень близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, в какой-то момент он направился в Украину, это информация, которую мы имеем сейчас, что дрон покинул воздушное пространство и вернулся в Украину", - рассказал глава Минобороны Румынии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на 10 километров в территорию Румынии, страны НАТО, и находился там около 50 минут. Румыния подняла боевую авиацию, а Польша задействовала военный ответ на угрозу российских беспилотников.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
НАТО
Румыния
Украина
F-16 Fighting Falcon