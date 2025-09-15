$41.310.00
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Румунські винищувачі F-16 не збили російський дрон, який увійшов у повітряний простір країни 13 вересня, оскільки безпілотник "повернувся до України". Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що дрон летів дуже низько і попрямував назад до України.

Румуніські винищувачі F-16, які підіймались через російський дрон у суботу, 13 вересня, не збили його, оскільки безпілотник "повернувся до України". Про це в ефірі каналу Antena 3 заявив міністр оборони цієї країни Йонуц Моштяну, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, атаки російських безпілотників відбуваються все частіше у безпосередній близькості до території Румунії.

Майже щотижня ми піднімаємо літаки в повітря, або наші, або наших німецьких союзників

- сказав Моштяну.

Він підкреслив, що напередодні радари перехопили російський дрон і зафіксували, що він входить у повітряний простір Румунії, внаслідок чого "літаки злетіли і побачили його".

"Вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, в якийсь момент він попрямував до України, це інформація, яку ми маємо зараз, що дрон залишив повітряний простір і повернувся до України", - розповів глава Міноборони Румунії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон заглибився на 10 кілометрів у територію Румунії, країни НАТО, і перебував там близько 50 хвилин. Румунія підняла бойову авіацію, а Польща задіяла військову відповідь на загрозу російських безпілотників.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
НАТО
Румунія
Україна
F-16 Fighting Falcon