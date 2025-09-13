$41.310.10
48.270.03
ukenru
Безпілотник залетів на територію Румунії: рух БпЛА відстежували два F-16, але не збивали

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Два винищувачі F-16 ВПС Румунії виявили та відстежували безпілотник у повітряному просторі країни поблизу кордону з Україною. Безпілотник зник з радарів за 20 км на південний захід від Кілія-Веке, не становлячи загрози населенню.

Безпілотник залетів на територію Румунії: рух БпЛА відстежували два F-16, але не збивали

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що два винищувачі F-16 виявили у повітряному просторі країни безпілотник, його відстежували, поки він не зник із радарів, передає УНН із посиланням на digi24.

Деталі

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті вилетіли в суботу о 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною.

За даними ЗМІ, о 18:12 було видано повідомлення про повітряну тривогу для населення в північній частині повіту Тулча, а о 18:23 літаки F16 виявили безпілотник у повітряному просторі Румунії, який вони відстежували приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Кілія-Веке, коли він зник з радарів.

Безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення.

Сигнал повітряної тривоги лунає у Польщі: яким населеним пунктам може загрожувати небезпека13.09.25, 19:28 • 1626 переглядiв

Додамо

У суботу вдень влада опублікувала повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, повідомивши громадян про можливість падіння об'єктів з повітряного простору та закликавши їх вжити захисних заходів. Міністерство національної оборони оголосило про мобілізацію двох літаків F-16 після виявлення безпілотника в повітряному просторі Румунії.

Антоніна Туманова

