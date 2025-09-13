$41.310.10
Ексклюзив
14:03 • 5374 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 13382 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 24576 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 29958 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 44382 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31890 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 47601 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 52830 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36620 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35935 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Стгнал повітряної тривоги лунає у Польщі: яким населеним пунктам може загрожувати небезпека

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Центр урядової безпеки Польщі оголосив попередження про загрозу повітряного нападу для шести повітів Люблінського воєводства. Це сталося після підйому польських та союзних винищувачів через загрозу російських безпілотників над Україною.

Стгнал повітряної тривоги лунає у Польщі: яким населеним пунктам може загрожувати небезпека

У Польщі лунає повітряна тривога. Центр урядової безпеки оголосив попередження про загрозу повітряного нападу для низки повітів, передає УНН.

"Загроза повітряного нападу. Будьте надзвичайно обережні. Дотримуйтесь інструкцій влади. Очікуйте подальших оголошень", – це сповіщення RCB було надіслано одержувачам у таких повітах: Хелм, Холмський повіт, Красниставський повіт, Ленчанський повіт, Свідницький повіт та Володавський повіт (Люблінське воєводство).

Попередження отримали деякі одержувачі у Люблінському воєводстві.

Додамо

Військові раніше повідомляли про підйом польських та союзних винищувачів через загрозу атаки безпілотників в Україні, а повітряний простір навколо аеропорту Люблін був закритий.

У Польщі наземні системи ППО приведені до готовності через російські дрони над Україною - Туск13.09.25, 18:35 • 1126 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний кордон України
Люблін
Україна
Польща