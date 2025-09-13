Стгнал повітряної тривоги лунає у Польщі: яким населеним пунктам може загрожувати небезпека
Київ • УНН
Центр урядової безпеки Польщі оголосив попередження про загрозу повітряного нападу для шести повітів Люблінського воєводства. Це сталося після підйому польських та союзних винищувачів через загрозу російських безпілотників над Україною.
У Польщі лунає повітряна тривога. Центр урядової безпеки оголосив попередження про загрозу повітряного нападу для низки повітів, передає УНН.
"Загроза повітряного нападу. Будьте надзвичайно обережні. Дотримуйтесь інструкцій влади. Очікуйте подальших оголошень", – це сповіщення RCB було надіслано одержувачам у таких повітах: Хелм, Холмський повіт, Красниставський повіт, Ленчанський повіт, Свідницький повіт та Володавський повіт (Люблінське воєводство).
Попередження отримали деякі одержувачі у Люблінському воєводстві.
Додамо
Військові раніше повідомляли про підйом польських та союзних винищувачів через загрозу атаки безпілотників в Україні, а повітряний простір навколо аеропорту Люблін був закритий.
