Сигнал воздушной тревоги звучит в Польше: каким населенным пунктам может угрожать опасность

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Центр правительственной безопасности Польши объявил предупреждение об угрозе воздушного нападения для шести повятов Люблинского воеводства. Это произошло после подъема польских и союзных истребителей из-за угрозы российских беспилотников над Украиной.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Польше: каким населенным пунктам может угрожать опасность

В Польше звучит воздушная тревога. Центр правительственной безопасности объявил предупреждение об угрозе воздушного нападения для ряда повятов, передает УНН.

"Угроза воздушного нападения. Будьте предельно осторожны. Следуйте инструкциям властей. Ожидайте дальнейших объявлений", – это оповещение RCB было отправлено получателям в следующих повятах: Хелм, Холмский повят, Красныставский повят, Ленчненский повят, Свидницкий повят и Влодавский повят (Люблинское воеводство).

Предупреждение получили некоторые получатели в Люблинском воеводстве.

Добавим

Военные ранее сообщали о подъеме польских и союзных истребителей из-за угрозы атаки беспилотников в Украине, а воздушное пространство вокруг аэропорта Люблин было закрыто.

В Польше наземные системы ПВО приведены в готовность из-за российских дронов над Украиной - Туск13.09.25, 18:35 • 1178 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Государственная граница Украины
Люблин
Украина
Польша