Сигнал воздушной тревоги звучит в Польше: каким населенным пунктам может угрожать опасность
Киев • УНН
Центр правительственной безопасности Польши объявил предупреждение об угрозе воздушного нападения для шести повятов Люблинского воеводства. Это произошло после подъема польских и союзных истребителей из-за угрозы российских беспилотников над Украиной.
"Угроза воздушного нападения. Будьте предельно осторожны. Следуйте инструкциям властей. Ожидайте дальнейших объявлений", – это оповещение RCB было отправлено получателям в следующих повятах: Хелм, Холмский повят, Красныставский повят, Ленчненский повят, Свидницкий повят и Влодавский повят (Люблинское воеводство).
Предупреждение получили некоторые получатели в Люблинском воеводстве.
Добавим
Военные ранее сообщали о подъеме польских и союзных истребителей из-за угрозы атаки беспилотников в Украине, а воздушное пространство вокруг аэропорта Люблин было закрыто.
