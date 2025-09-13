В Польше наземные системы ПВО приведены в готовность из-за российских дронов над Украиной - Туск

$41.310.10
Эксклюзив
14:03 • 4858 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
10:21 • 12836 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 23911 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 29520 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 43954 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 31727 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 47272 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 52633 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36579 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35891 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
публикации
Эксклюзивы
Министры финансов G7 обсудили усиление экономического давления на россию13 сентября, 07:15 • 5120 просмотра
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 12127 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 11490 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив12:17 • 4698 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 4590 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 23907 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 25435 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 27538 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 47270 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 26115 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Туск
Сергей Марченко
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Китай
Соединённые Штаты
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 1418 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 52633 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 43089 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 90862 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 51561 просмотра
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

В Польше наземные системы ПВО приведены в готовность из-за российских дронов над Украиной - Туск

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Польша привела наземные системы ПВО в наивысший уровень готовности из-за угрозы российских беспилотников, действующих над Украиной.

В Польше наземные системы ПВО приведены в готовность из-за российских дронов над Украиной - Туск

Наземные системы противовоздушной обороны в Польше приведены в высшую степень готовности из-за угрозы, которую представляют российские беспилотники, действующие над Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН.

Из-за угрозы, которую представляют российские беспилотники, действующие над Украиной вблизи польской границы, польские и союзные воздушные силы начали превентивные операции в нашем воздушном пространстве 

- сообщил Туск.

По его словам, наземные системы противовоздушной обороны приведены в высшую степень готовности.

Польша подняла истребители и закрыла аэропорт из-за угрозы российских беспилотников над Украиной13.09.25, 18:09 • 2216 просмотров

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".   

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Антонина Туманова

Государственная граница Украины
Люблин
Литва
Дональд Туск
Украина
Польша