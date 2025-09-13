В Польше наземные системы ПВО приведены в готовность из-за российских дронов над Украиной - Туск
Киев • УНН
Польша привела наземные системы ПВО в наивысший уровень готовности из-за угрозы российских беспилотников, действующих над Украиной.
Наземные системы противовоздушной обороны в Польше приведены в высшую степень готовности из-за угрозы, которую представляют российские беспилотники, действующие над Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН.
Из-за угрозы, которую представляют российские беспилотники, действующие над Украиной вблизи польской границы, польские и союзные воздушные силы начали превентивные операции в нашем воздушном пространстве
По его словам, наземные системы противовоздушной обороны приведены в высшую степень готовности.
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".
Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).
Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.
Россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.
Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.