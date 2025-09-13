У Польщі наземні системи ППО приведені до готовності через російські дрони над Україною - Туск
Київ • УНН
Польща привела наземні системи ППО до найвищого рівня готовності через загрозу російських безпілотників, що діють над Україною.
Наземні системи протиповітряної оборони у Польщі приведені до найвищого рівня готовності через загрозу, яку становлять російські безпілотники, що діють над Україною. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН.
Через загрозу, яку становлять російські безпілотники, що діють над Україною поблизу польського кордону, польські та союзні повітряні сили розпочали превентивні операції в нашому повітряному просторі
За його словами, наземні системи протиповітряної оборони приведені до найвищого рівня готовності.
Польща підняла винищувачі та закрила аеропорт через загрозу російських безпілотників над Україною13.09.25, 18:09 • 1862 перегляди
Нагадаємо
У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.
росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.
Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.