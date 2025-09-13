У Польщі наземні системи ППО приведені до готовності через російські дрони над Україною - Туск

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 4326 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
10:21 • 12331 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 23321 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 29152 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 43551 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31583 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 47001 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 52448 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36542 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35858 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію13 вересня, 07:15 • 4690 перегляди
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії13 вересня, 08:37 • 11859 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto13 вересня, 09:28 • 11226 перегляди
Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою12:17 • 4218 перегляди
Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рфPhotoVideo13:04 • 4054 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 23322 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 25191 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 27350 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 47001 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 25949 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Дональд Туск
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 1230 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 52449 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 42997 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 90750 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 51471 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

У Польщі наземні системи ППО приведені до готовності через російські дрони над Україною - Туск

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Польща привела наземні системи ППО до найвищого рівня готовності через загрозу російських безпілотників, що діють над Україною.

У Польщі наземні системи ППО приведені до готовності через російські дрони над Україною - Туск

Наземні системи протиповітряної оборони у Польщі приведені до найвищого рівня готовності через загрозу, яку становлять російські безпілотники, що діють над Україною. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН.

Через загрозу, яку становлять російські безпілотники, що діють над Україною поблизу польського кордону, польські та союзні повітряні сили розпочали превентивні операції в нашому повітряному просторі 

- повідомив Туск.

За його словами, наземні системи протиповітряної оборони приведені до найвищого рівня готовності.

Польща підняла винищувачі та закрила аеропорт через загрозу російських безпілотників над Україною13.09.25, 18:09 • 1862 перегляди

Нагадаємо

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Люблін
Литва
Дональд Туск
Україна
Польща