Ексклюзив
14:03 • 3084 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
10:21 • 11078 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 21712 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 28160 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 42585 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31303 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 46326 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 52016 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36452 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35782 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Польща підняла винищувачі та закрила аеропорт через загрозу російських безпілотників над Україною

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Польща підняла в повітря винищувачі та закрила аеропорт Любліна через загрозу російських безпілотників в Україні.

Польща підняла винищувачі та закрила аеропорт через загрозу російських безпілотників над Україною

Польща підняла в повітря винищувачі через загрозу російських безпілотників в Україні. Аеропорт Любліна закрито, передає УНН із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі (RAF).

Через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів в українських регіонах, що межують з Польщею, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації 

– попередило Оперативне командування Збройних сил Польщі (RAF) у соціальних мережах.

Через ці події Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANA) оголосило про закриття аеропорту Любліна та контрольованої зони навколо аеропорту.

Для забезпечення безпеки нашого повітряного простору Оперативний командувач RAF активував усі необхідні процедури. У нашому повітряному просторі працюють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності 

– йдеться у заяві.

Як зазначається, дії носять превентивний характер, і командування постійно стежить за ситуацією.

Через операції військової авіації аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту закриті для повітряних операцій. Ми будемо тримати вас в курсі подій

 – йдеться у заяві PANSA (PANA).

Нагадаємо

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний кордон України
Люблін
Україна
Польща