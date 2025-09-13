Польща підняла винищувачі та закрила аеропорт через загрозу російських безпілотників над Україною
Київ • УНН
Польща підняла в повітря винищувачі та закрила аеропорт Любліна через загрозу російських безпілотників в Україні.
Польща підняла в повітря винищувачі через загрозу російських безпілотників в Україні. Аеропорт Любліна закрито, передає УНН із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі (RAF).
Через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів в українських регіонах, що межують з Польщею, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації
Через ці події Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANA) оголосило про закриття аеропорту Любліна та контрольованої зони навколо аеропорту.
Для забезпечення безпеки нашого повітряного простору Оперативний командувач RAF активував усі необхідні процедури. У нашому повітряному просторі працюють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності
Як зазначається, дії носять превентивний характер, і командування постійно стежить за ситуацією.
Через операції військової авіації аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту закриті для повітряних операцій. Ми будемо тримати вас в курсі подій
Нагадаємо
У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.
росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.
Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.