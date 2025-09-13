$41.310.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польша подняла истребители и закрыла аэропорт из-за угрозы российских беспилотников над Украиной

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Польша подняла в воздух истребители и закрыла аэропорт Люблина из-за угрозы российских беспилотников в Украине.

Польша подняла истребители и закрыла аэропорт из-за угрозы российских беспилотников над Украиной

Польша подняла в воздух истребители из-за угрозы российских беспилотников в Украине. Аэропорт Люблина закрыт, передает УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши (RAF).

Из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в украинских регионах, граничащих с Польшей, в нашем воздушном пространстве начались операции военной авиации

– предупредило Оперативное командование Вооруженных сил Польши (RAF) в социальных сетях.

Из-за этих событий Польское агентство аэронавигационных услуг (PANA) объявило о закрытии аэропорта Люблина и контролируемой зоны вокруг аэропорта.

Для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства Оперативный командующий RAF активировал все необходимые процедуры. В нашем воздушном пространстве работают польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности

– говорится в заявлении.

Как отмечается, действия носят превентивный характер, и командование постоянно следит за ситуацией.

Из-за операций военной авиации аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для воздушных операций. Мы будем держать вас в курсе событий

– говорится в заявлении PANSA (PANA).

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БпЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Антонина Туманова

