Польша подняла истребители и закрыла аэропорт из-за угрозы российских беспилотников над Украиной
Киев • УНН
Польша подняла в воздух истребители и закрыла аэропорт Люблина из-за угрозы российских беспилотников в Украине.
Польша подняла в воздух истребители из-за угрозы российских беспилотников в Украине. Аэропорт Люблина закрыт, передает УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши (RAF).
Из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в украинских регионах, граничащих с Польшей, в нашем воздушном пространстве начались операции военной авиации
Из-за этих событий Польское агентство аэронавигационных услуг (PANA) объявило о закрытии аэропорта Люблина и контролируемой зоны вокруг аэропорта.
Для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства Оперативный командующий RAF активировал все необходимые процедуры. В нашем воздушном пространстве работают польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня готовности
Как отмечается, действия носят превентивный характер, и командование постоянно следит за ситуацией.
Из-за операций военной авиации аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для воздушных операций. Мы будем держать вас в курсе событий
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".
Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).
Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.
Россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.
Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БпЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.