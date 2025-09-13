Беспилотник залетел на территорию Румынии: движение БПЛА отслеживали два F-16, но не сбивали

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 8156 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 16332 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 28025 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 32082 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 46502 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 32745 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 49348 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 54025 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36859 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36119 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 13944 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 13411 просмотра
Трамп назвал условие, при котором готов ввести серьезные санкции против РФ13 сентября, 11:29 • 4454 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив12:17 • 8484 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 8492 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 28025 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 27135 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 29024 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 49348 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 27536 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кит Келлог
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Люблин
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 3266 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 54025 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 43939 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 91772 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 52407 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

Беспилотник залетел на территорию Румынии: движение БПЛА отслеживали два F-16, но не сбивали

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Два истребителя F-16 ВВС Румынии обнаружили и отслеживали беспилотник в воздушном пространстве страны вблизи границы с Украиной. Беспилотник исчез с радаров в 20 км к юго-западу от Килия-Веке, не представляя угрозы населению.

Беспилотник залетел на территорию Румынии: движение БПЛА отслеживали два F-16, но не сбивали

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что два истребителя F-16 обнаружили в воздушном пространстве страны беспилотник, его отслеживали, пока он не исчез с радаров, передает УНН со ссылкой на digi24.

Детали

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти вылетели в субботу в 18:05 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной.

По данным СМИ, в 18:12 было выдано сообщение о воздушной тревоге для населения в северной части уезда Тулча, а в 18:23 самолеты F16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии, который они отслеживали примерно в 20 километрах к юго-западу от Килия-Веке, когда он исчез с радаров.

Беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Польше: каким населенным пунктам может угрожать опасность13.09.25, 19:28 • 3074 просмотра

Добавим

В субботу днем власти опубликовали сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, сообщив гражданам о возможности падения объектов из воздушного пространства и призвав их принять защитные меры. Министерство национальной обороны объявило о мобилизации двух самолетов F-16 после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве Румынии.

Антонина Туманова

Новости Мира
Государственная граница Украины
Румыния
Украина
F-16 Fighting Falcon