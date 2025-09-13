Беспилотник залетел на территорию Румынии: движение БПЛА отслеживали два F-16, но не сбивали
Киев • УНН
Два истребителя F-16 ВВС Румынии обнаружили и отслеживали беспилотник в воздушном пространстве страны вблизи границы с Украиной. Беспилотник исчез с радаров в 20 км к юго-западу от Килия-Веке, не представляя угрозы населению.
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что два истребителя F-16 обнаружили в воздушном пространстве страны беспилотник, его отслеживали, пока он не исчез с радаров, передает УНН со ссылкой на digi24.
Детали
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти вылетели в субботу в 18:05 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной.
По данным СМИ, в 18:12 было выдано сообщение о воздушной тревоге для населения в северной части уезда Тулча, а в 18:23 самолеты F16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии, который они отслеживали примерно в 20 километрах к юго-западу от Килия-Веке, когда он исчез с радаров.
Беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения.
Добавим
В субботу днем власти опубликовали сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, сообщив гражданам о возможности падения объектов из воздушного пространства и призвав их принять защитные меры. Министерство национальной обороны объявило о мобилизации двух самолетов F-16 после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве Румынии.