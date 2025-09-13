Оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин: Зеленський про російський дрон у Румунії

Російський дрон сьогодні заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників росії

За його словами, фактично весь день російські дрони в різних регіонах України. Були й у північних областях, фактично вздовж кордону з білоруссю. За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині.

У Польщі наземні системи ППО приведені до готовності через російські дрони над Україною - Туск

Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати

Саме тому, за словами Президента, треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших. росія звикла й повинна відчути наслідки.

Санкції проти росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення