Оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут: Зеленский о российском дроне в Румынии

Российский дрон сегодня углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. По данным на это время, дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников россии

По его словам, фактически весь день российские дроны в разных регионах Украины. Были и в северных областях, фактически вдоль границы с беларусью. По предварительной информации, было использование и воздушного пространства беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни.

В Польше наземные системы ПВО приведены в готовность из-за российских дронов над Украиной - Туск

Российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе. Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери

Именно поэтому, по словам Президента, нужно действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизнь других. россия привыкла и должна почувствовать последствия.

Санкции против россии нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение