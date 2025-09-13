Оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут: Зеленский о российском дроне в Румынии

$41.310.10
Эксклюзив
14:03 • 8242 просмотра
13 сентября, 07:00 • 28149 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 16436 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 28149 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 32157 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 46588 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 32777 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 49423 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 54080 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36866 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36125 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 14005 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 13475 просмотра
Трамп назвал условие, при котором готов ввести серьезные санкции против РФ13 сентября, 11:29 • 4516 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив12:17 • 8620 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 8642 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 28149 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 27193 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 29074 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 49423 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 27585 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Илон Маск
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Люблин
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 3330 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 54081 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 43970 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 91808 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 52438 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

Оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут: Зеленский о российском дроне в Румынии

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на 10 километров в территорию Румынии, страны НАТО, и находился там около 50 минут. Румыния подняла боевую авиацию, а Польша задействовала военный ответ на угрозу российских беспилотников.

Оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут: Зеленский о российском дроне в Румынии

Российский дрон сегодня углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. По данным на это время, дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников россии 

- сообщил Зеленский.

По его словам, фактически весь день российские дроны в разных регионах Украины. Были и в северных областях, фактически вдоль границы с беларусью. По предварительной информации, было использование и воздушного пространства беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни.

В Польше наземные системы ПВО приведены в готовность из-за российских дронов над Украиной - Туск13.09.25, 18:35 • 2292 просмотра

Российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе. Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери 

- добавил Зеленский.

Именно поэтому, по словам Президента, нужно действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизнь других. россия привыкла и должна почувствовать последствия.

Санкции против россии нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение 

- резюмировал Зеленский.

Беспилотник залетел на территорию Румынии: движение БПЛА отслеживали два F-16, но не сбивали13.09.25, 20:03 • 1318 просмотров

Добавим

В субботу днем власти опубликовали сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, сообщив гражданам о возможности падения объектов из воздушного пространства и призвав их принять защитные меры. Министерство национальной обороны объявило о мобилизации двух самолетов F-16 после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве Румынии.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Беларусь
НАТО
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon
Польша