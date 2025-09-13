Оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут: Зеленский о российском дроне в Румынии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на 10 километров в территорию Румынии, страны НАТО, и находился там около 50 минут. Румыния подняла боевую авиацию, а Польша задействовала военный ответ на угрозу российских беспилотников.
Российский дрон сегодня углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Сегодня Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. По данным на это время, дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников россии
По его словам, фактически весь день российские дроны в разных регионах Украины. Были и в северных областях, фактически вдоль границы с беларусью. По предварительной информации, было использование и воздушного пространства беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни.
В Польше наземные системы ПВО приведены в готовность из-за российских дронов над Украиной - Туск13.09.25, 18:35 • 2292 просмотра
Российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе. Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери
Именно поэтому, по словам Президента, нужно действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизнь других. россия привыкла и должна почувствовать последствия.
Санкции против россии нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение
Беспилотник залетел на территорию Румынии: движение БПЛА отслеживали два F-16, но не сбивали13.09.25, 20:03 • 1318 просмотров
Добавим
В субботу днем власти опубликовали сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, сообщив гражданам о возможности падения объектов из воздушного пространства и призвав их принять защитные меры. Министерство национальной обороны объявило о мобилизации двух самолетов F-16 после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве Румынии.