Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили атаку рф на Польщу, нові санкції ЄС і "коаліцію укриттів"
Київ • УНН
Президенти України та Фінляндії обговорили атаку рф на Польщу, євроінтеграцію України та "коаліцію укриттів". Зеленський очікує 19-й пакет санкцій ЄС проти рф.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили широкий спектр питань безпеки та міжнародної підтримки України, особливо у світлі останніх провокацій кремля. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За словами Зеленського, головною темою переговорів стала атака російських безпілотників на територію Польщі. Глава держави підкреслив, що інцидент не був випадковістю, а свідчив про здатність москви розширювати агресію та свідомо створювати нові загрози.
Президент закликав до рішучої реакції міжнародної спільноти та посилення санкційного тиску на рф. Він також повідомив, що очікує ухвалення 19-го пакета обмежувальних заходів Євросоюзу.
Два десятки дронів, на мій погляд, летіли цілеспрямовано. Є повний аналіз траєкторії, з’ясовуються деталі. Все це вказує: запуск дронів рф був продуманим і точно не випадковість
Окремо сторони торкнулися європейської інтеграції України. Зеленський подякував Фінляндії за підтримку у відкритті нових переговорних кластерів із ЄС, наголосивши, що це ще один крок до членства.
Не менш важливим у розмові, за словами українського президента, стало питання захисту мирного населення. Зеленський відзначив активну участь Фінляндії у "коаліції укриттів" – міжнародній ініціативі, що допомагає українським громадам створювати безпечні простори для людей під час повітряних загроз.
Зеленський підсумував: лише єдність та сильні дії союзників зможуть обмежити воєнні можливості росії й забезпечити реальну безпеку для України та всієї Європи.
Нагадаємо
Президент Фінляндії Александер Стубб прибув до Києва для зустрічі з українським лідером. Обговорюються безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.