НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідання виявить склад злочину у його діях - юрист
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили атаку рф на Польщу, нові санкції ЄС і "коаліцію укриттів"

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Президенти України та Фінляндії обговорили атаку рф на Польщу, євроінтеграцію України та "коаліцію укриттів". Зеленський очікує 19-й пакет санкцій ЄС проти рф.

Зеленський та президент Фінляндії Стубб обговорили атаку рф на Польщу, нові санкції ЄС і "коаліцію укриттів"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили широкий спектр питань безпеки та міжнародної підтримки України, особливо у світлі останніх провокацій кремля. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, головною темою переговорів стала атака російських безпілотників на територію Польщі. Глава держави підкреслив, що інцидент не був випадковістю, а свідчив про здатність москви розширювати агресію та свідомо створювати нові загрози.

Президент закликав до рішучої реакції міжнародної спільноти та посилення санкційного тиску на рф. Він також повідомив, що очікує ухвалення 19-го пакета обмежувальних заходів Євросоюзу.

Два десятки дронів, на мій погляд, летіли цілеспрямовано. Є повний аналіз траєкторії, з’ясовуються деталі. Все це вказує: запуск дронів рф був продуманим і точно не випадковість

– заявив український президент.

Окремо сторони торкнулися європейської інтеграції України. Зеленський подякував Фінляндії за підтримку у відкритті нових переговорних кластерів із ЄС, наголосивши, що це ще один крок до членства.

Не Берлінська стіна, бар'єрів набагато більше: Фінляндія укріплює 200 км кордону з рф25.08.25, 21:10 • 6067 переглядiв

Не менш важливим у розмові, за словами українського президента, стало питання захисту мирного населення. Зеленський відзначив активну участь Фінляндії у "коаліції укриттів" – міжнародній ініціативі, що допомагає українським громадам створювати безпечні простори для людей під час повітряних загроз.

Зеленський підсумував: лише єдність та сильні дії союзників зможуть обмежити воєнні можливості росії й забезпечити реальну безпеку для України та всієї Європи.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александер Стубб прибув до Києва для зустрічі з українським лідером. Обговорюються безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.

Степан Гафтко

