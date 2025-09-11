У Київ прибув президент Фінляндії Стубб: про що говоритиме з Зеленським
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александер Стубб прибув до Києва для зустрічі з українським лідером. Обговорюються безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.
У четвер, 11 вересня, до Києва прибув президент Фінляндії Александер Стубб. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Єрмак, сьогодні у центрі уваги зустрічі президентів Фінляндії і України - безпекові проекти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України.
Також темою зустрічі буде посилення тиску на рф, санкції та важливість стійкого миру, додав Єрмак.
Ми вдячні за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто Александера Стубба. Україна разом із партнерами робить усе, щоб наблизити стійкий мир і гарантувати безпеку в Європі
Нагадаємо
Фінляндія укріплює 200 км кордону з росією, зводячи міцний паркан для запобігання нелегальній міграції. Це рішення прийнято після повномасштабного вторгнення росії в Україну та вступу Фінляндії до НАТО.