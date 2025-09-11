$41.120.13
07:11 • 6504 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 19172 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 35575 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 81648 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 45515 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 45292 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 41806 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 78756 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 98547 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 72939 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Київ прибув президент Фінляндії Стубб: про що говоритиме з Зеленським

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Президент Фінляндії Александер Стубб прибув до Києва для зустрічі з українським лідером. Обговорюються безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.

У Київ прибув президент Фінляндії Стубб: про що говоритиме з Зеленським

У четвер, 11 вересня, до Києва прибув президент Фінляндії Александер Стубб. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Єрмак, сьогодні у центрі уваги зустрічі президентів Фінляндії і України - безпекові проекти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України.

Також темою зустрічі буде посилення тиску на рф, санкції та важливість стійкого миру, додав Єрмак.

Ми вдячні за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто Александера Стубба. Україна разом із партнерами робить усе, щоб наблизити стійкий мир і гарантувати безпеку в Європі

 - написав голова Офісу президента України.

Нагадаємо

Фінляндія укріплює 200 км кордону з росією, зводячи міцний паркан для запобігання нелегальній міграції. Це рішення прийнято після повномасштабного вторгнення росії в Україну та вступу Фінляндії до НАТО.

Євген Устименко

