У Київ прибув президент Фінляндії Стубб: про що говоритиме з Зеленським

У четвер, 11 вересня, до Києва прибув президент Фінляндії Александер Стубб. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Як зазначив Єрмак, сьогодні у центрі уваги зустрічі президентів Фінляндії і України - безпекові проекти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України.

Також темою зустрічі буде посилення тиску на рф, санкції та важливість стійкого миру, додав Єрмак.

Ми вдячні за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто Александера Стубба. Україна разом із партнерами робить усе, щоб наблизити стійкий мир і гарантувати безпеку в Європі