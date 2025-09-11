В Киев прибыл президент Финляндии Стубб: о чем будет говорить с Зеленским
Киев • УНН
Президент Финляндии Александер Стубб прибыл в Киев для встречи с украинским лидером. Обсуждаются проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции, санкции против РФ и устойчивый мир.
В четверг, 11 сентября, в Киев прибыл президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Как отметил Ермак, сегодня в центре внимания встречи президентов Финляндии и Украины - проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для Украины.
Также темой встречи будет усиление давления на рф, санкции и важность устойчивого мира, добавил Ермак.
Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александера Стубба. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить устойчивый мир и гарантировать безопасность в Европе
Напомним
Финляндия укрепляет 200 км границы с россией, возводя прочный забор для предотвращения нелегальной миграции. Это решение принято после полномасштабного вторжения россии в Украину и вступления Финляндии в НАТО.