В Киев прибыл президент Финляндии Стубб: о чем будет говорить с Зеленским

В четверг, 11 сентября, в Киев прибыл президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Как отметил Ермак, сегодня в центре внимания встречи президентов Финляндии и Украины - проекты в сфере безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для Украины.

Также темой встречи будет усиление давления на рф, санкции и важность устойчивого мира, добавил Ермак.

Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александера Стубба. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить устойчивый мир и гарантировать безопасность в Европе