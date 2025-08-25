Не Берлінська стіна, бар'єрів набагато більше: Фінлядндія укріплює 200 км кордону з рф

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, Фінляндія рекордно швидко вступила до НАТО, а пізніше прийняла рішуче рішення закрити весь свій кордон з рф на невизначений термін.

Передає УНН із посиланнням на The Guardian та Yleisradio.

Деталі

Для запобігання нелегальній міграції та загроз з боку рф, Фінляндія укріплює міцний паркан взодвж кордону з росією.

Вздовж 120 миль (193 км) кордону будуються ділянки огороджувального паркану, які спрямовані головним чином на припинення нелегальної міграції - ідеться у матеріалі Guardian.

Видання наводить думку Матті Піткяніітти, командира прикордонного округу Північна Карелія. Військовий вважає, що незаконні перетини кордону російськими мігрантами, ймовірно, стануть дедалі більшою проблемою.

Піткяніітти зазначив, що більшість цивільних осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон, воліють дотримуватися доріг. Цей факт наразі обмежує кількість потенційних маршрутів, пояснює фінн, вказючи на прогалину в рослинності, де пролягала стара фінська сільська дорога, яка будувалася до російсько-фінської війни та сумнозвісного перегляду кордону в 1940 році.

"Люди бояться цих густих лісів тут", – підкреслює прикордонник, але для російського військового професійного це могло б і не бути проблемою, - ідеться у матеріалі.

Зустріч Зеленського і путіна найближчим часом дуже малоймовірна - Стубб

Втім у Фінляндії вдосконалюють свій кордон з рф, і наразі невідомо точно скільком людям з військовою підготовкою насправді вдалось втекти через фінські паркани.

Це не схоже на Берлінську стіну. Але у нас справді хороший периметр. Тут набагато більше бар'єрів - пояснює фінський військовий в інтерв'ю журналісту.

Довідка

Починаючи з листопада 2023 року, Фінляндія поступово закрила всі пункти пропуску на східному кордоні у відповідь на інструменталізацію імміграції з боку росії. У грудні 2023 року уряд вирішив відкрити два пункти пропуску, але шукачі притулку продовжували в'їжджати в країну.

Після цього було прийнято рішення повністю закрити східний кордон.

Фінляндія "готується до найгіршого" на тлі нарощування росією військ на кордоні - Guardian

У квітні 2025 року уряд оголосив, що східний кордон залишатиметься закритим.

Водночас, за даними YLE, прикордонна служба може видати дозвіл, наприклад, на основі стану здоров'я: десятки людей вже отримали дозвіл на перетин кордону.

Нагадаємо

Найсхідніші країни-члени НАТО стикаються з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод. Влада країн Балтії стверджує, що перешкоди значно зросли за останні місяці, впливаючи на повітряний та морський зв'язок.

МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України та економічну співпрацю