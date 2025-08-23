$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 19166 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 18957 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 20216 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 13555 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 35257 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 30002 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 26566 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25093 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24643 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13811 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Зустріч Зеленського і путіна найближчим часом дуже малоймовірна - Стубб

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Президент Фінляндії Стубб заявив, що зустріч лідерів України та рф найближчим часом малоймовірна. Він вважає, що терпіння Трампа до Путіна може вичерпатися через затягування війни та атаки на цивільні цілі.

Зустріч Зеленського і путіна найближчим часом дуже малоймовірна - Стубб

Зустріч лідерів України та рф навряд чи відбудеться найближчим часом. Якщо росія затягуватиме війну президент США Дональд Трамп може втрати терпіння.Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Ykkösaamu, пише УНН.

Деталі

Стубб зазначив, що американський лідер Дональд Трамп може втрати терпіння до Путіна, і в такому разі він або тиснутиме на диктатора, або запровадить санкції.

Стубб заявив, що він розмовляв з Трампом увечері у четвер, 21 серпня, та отримав ознаки того, що терпіння Трампа вичерпується. Він нагадав, що диктатор сів за стіл переговорів на Алясці лише після того, як Трамп оголосив, що запровадить тарифи проти Індії.

Як зазначає Стубб, є дві речі можуть покласти край терпінню Трампа. Перша з них - це час, коли росія використовує типову тактику зволікання. Друга - постійні атаки рф на цивільні цілі.

Президент Фінляндії вважає дуже малоймовірним, що путін і Зеленський зустрінуться через півтора тижня. На його думку, після цього терпіння Трампа може вичерпатися.

Є лише одна людина, яка може змусити путіна укласти мир, і це президент Трамп. Він єдина людина, яку путін слухає, і, чесно кажучи, єдина людина, якої Путін боїться

- заявив він.

Для переговорів рф та України потрібне припинення вогню - голова Військового комітету НАТО 23.08.25, 12:23

Ольга Розгон

Володимир Путін
Аляска
Александр Стубб
Дональд Трамп
Балтійське море
Індія
Фінляндія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна