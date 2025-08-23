Зустріч Зеленського і путіна найближчим часом дуже малоймовірна - Стубб
Київ • УНН
Президент Фінляндії Стубб заявив, що зустріч лідерів України та рф найближчим часом малоймовірна. Він вважає, що терпіння Трампа до Путіна може вичерпатися через затягування війни та атаки на цивільні цілі.
Зустріч лідерів України та рф навряд чи відбудеться найближчим часом. Якщо росія затягуватиме війну президент США Дональд Трамп може втрати терпіння.Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Ykkösaamu, пише УНН.
Деталі
Стубб зазначив, що американський лідер Дональд Трамп може втрати терпіння до Путіна, і в такому разі він або тиснутиме на диктатора, або запровадить санкції.
Стубб заявив, що він розмовляв з Трампом увечері у четвер, 21 серпня, та отримав ознаки того, що терпіння Трампа вичерпується. Він нагадав, що диктатор сів за стіл переговорів на Алясці лише після того, як Трамп оголосив, що запровадить тарифи проти Індії.
Як зазначає Стубб, є дві речі можуть покласти край терпінню Трампа. Перша з них - це час, коли росія використовує типову тактику зволікання. Друга - постійні атаки рф на цивільні цілі.
Президент Фінляндії вважає дуже малоймовірним, що путін і Зеленський зустрінуться через півтора тижня. На його думку, після цього терпіння Трампа може вичерпатися.
Є лише одна людина, яка може змусити путіна укласти мир, і це президент Трамп. Він єдина людина, яку путін слухає, і, чесно кажучи, єдина людина, якої Путін боїться
