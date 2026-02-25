$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 8612 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 14599 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 13193 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 13357 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 12861 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 13610 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14368 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13275 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 25424 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13944 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ТЦК у Луцьку

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Луцьку чоловік здійснив кілька пострілів у військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Нападника знешкодили, зброю вилучили, ніхто з військових не постраждав.

Чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ТЦК у Луцьку

Напередодні в Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент - громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП. Про це повідомляє Група комунікацій Волинського ОТЦК та СП, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав. Наразі тривають слідчі дії.

Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України

- йдеться у повідомленні.

У ТЦК та СП також закликали громадян дотримуватися законодавства України.

Нагадаємо

Минулого тижня у приміщенні Коломийського районного ТЦК в Івано-Франківській області вночі стався вибух. Служба безпеки України кваліфікує подію як терористичний акт.

Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям РТЦК, які задули водія маршрутки газом 20.02.26, 19:50 • 5143 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП