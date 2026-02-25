Чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ТЦК у Луцьку
Київ • УНН
У Луцьку чоловік здійснив кілька пострілів у військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Нападника знешкодили, зброю вилучили, ніхто з військових не постраждав.
Напередодні в Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент - громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП. Про це повідомляє Група комунікацій Волинського ОТЦК та СП, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав. Наразі тривають слідчі дії.
Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України
У ТЦК та СП також закликали громадян дотримуватися законодавства України.
Нагадаємо
Минулого тижня у приміщенні Коломийського районного ТЦК в Івано-Франківській області вночі стався вибух. Служба безпеки України кваліфікує подію як терористичний акт.
Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям РТЦК, які задули водія маршрутки газом 20.02.26, 19:50 • 5143 перегляди