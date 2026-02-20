$43.270.03
Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям РТЦК, які задули водія маршрутки газом

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру двом військовослужбовцям РТЦК, які застосували фізичну силу та сльозогінний газ до водія маршрутки. Інцидент стався 13 лютого під час перевірки військово-облікових документів.

Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру двом військовослужбовцям РТЦК та СП, які під час перевірки військово-облікових документів у салоні автобуса застосували до водія транспортного засобу фізичну силу та засіб сльозогінної дії. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, передає УНН.

Деталі

"Конфлікт між водієм та групою оповіщення виник у маршрутному таксі на вулиці Осінній. Подія сталася 13 лютого в Індустріальному районі міста. За попередньою інформацією, суперечка сталася під час перевірки військово-облікових документів. Двоє представників РТЦК та СП у салоні автобуса застосували до водія транспортного засобу фізичну силу та засіб сльозогінної дії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на момент інциденту у маршрутці перебували інші пасажири.

Після інциденту військовослужбовці РТЦК залишили місце події.

"Слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 повідомили про підозру фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - додали правоохоронці.

Нагадаємо

У Києві затримали 26-річного військовослужбовця у СЗЧ, який вдарив ножем чоловіка в шию та порізав обличчя жінці. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Павло Башинський

