16:35 • 2752 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 9772 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 13429 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 15106 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 17606 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 32832 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 13547 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20282 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50257 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82916 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Эксклюзивы
Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим РТЦК, которые задули водителя маршрутки газом

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правоохранители Днепра сообщили о подозрении двум военнослужащим РТЦК, которые применили физическую силу и слезоточивый газ к водителю маршрутки. Инцидент произошел 13 февраля во время проверки военно-учетных документов.

Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим РТЦК, которые задули водителя маршрутки газом

Правоохранители Днепра сообщили о подозрении двум военнослужащим РТЦК и СП, которые во время проверки военно-учетных документов в салоне автобуса применили к водителю транспортного средства физическую силу и слезоточивое средство. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает УНН.

Подробности

"Конфликт между водителем и группой оповещения возник в маршрутном такси на улице Осенней. Происшествие произошло 13 февраля в Индустриальном районе города. По предварительной информации, спор произошел во время проверки военно-учетных документов. Двое представителей РТЦК и СП в салоне автобуса применили к водителю транспортного средства физическую силу и слезоточивое средство", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на момент инцидента в маршрутке находились другие пассажиры.

После инцидента военнослужащие РТЦК покинули место происшествия.

"Следователи Днепровского районного управления полиции № 2 сообщили о подозрении фигурантам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением заранее подготовленного предмета, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - добавили правоохранители.

Напомним

В Киеве задержали 26-летнего военнослужащего в СЗЧ, который ударил ножом мужчину в шею и порезал лицо женщине. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Днепр (город)
Киев