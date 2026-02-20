Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим РТЦК, которые задули водителя маршрутки газом
Киев • УНН
Правоохранители Днепра сообщили о подозрении двум военнослужащим РТЦК и СП, которые во время проверки военно-учетных документов в салоне автобуса применили к водителю транспортного средства физическую силу и слезоточивое средство. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает УНН.
Подробности
"Конфликт между водителем и группой оповещения возник в маршрутном такси на улице Осенней. Происшествие произошло 13 февраля в Индустриальном районе города. По предварительной информации, спор произошел во время проверки военно-учетных документов. Двое представителей РТЦК и СП в салоне автобуса применили к водителю транспортного средства физическую силу и слезоточивое средство", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на момент инцидента в маршрутке находились другие пассажиры.
После инцидента военнослужащие РТЦК покинули место происшествия.
"Следователи Днепровского районного управления полиции № 2 сообщили о подозрении фигурантам в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением заранее подготовленного предмета, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - добавили правоохранители.
Напомним
В Киеве задержали 26-летнего военнослужащего в СЗЧ, который ударил ножом мужчину в шею и порезал лицо женщине. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.