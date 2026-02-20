Військового у СЗЧ затримали за напад з ножем на двох людей у Києві - поліція

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 25057 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 49055 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 28698 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 47026 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 29381 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 41417 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29325 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26974 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26312 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19475 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
0м/с
80%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 13743 перегляди
білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні19 лютого, 21:28 • 13567 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон19 лютого, 22:31 • 16957 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist20 лютого, 00:15 • 16743 перегляди
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви01:28 • 11284 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 29045 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 47026 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 41417 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 39797 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 51242 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Іран
Реклама
УНН Lite
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 1096 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 1604 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 13767 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 25059 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 29349 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social

Військового у СЗЧ затримали за напад з ножем на двох людей у Києві - поліція

Київ • УНН

 • 292 перегляди

У Києві затримали 26-річного військовослужбовця у СЗЧ, який вдарив ножем чоловіка в шию та порізав обличчя жінці. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Військового у СЗЧ затримали за напад з ножем на двох людей у Києві - поліція

У Києві поліцейські затримали нападника, який скоїв замах на вбивство та спричинив тяжкі тілесні ушкодження двом киянам, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, фігурант у стані алкогольного сп’яніння спровокував конфлікт із перехожим та вдарив ножем чоловіку у шию. Потерпілого у критичному стані госпіталізували. 

Пізніше у той же вечір, як повідомили у поліції, зловмисник підійшов до 56-річної киянки та запропонував провести її додому. "Біля під’їзду він нав’язливо наполягав залишитись у неї з ночівлею, а отримавши відмову - дістав ніж та порізав жінці обличчя", - зазначили у поліції.

"Затриманий - 26-річний місцевий житель, військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ", - повідомили у поліції.

За клопотанням слідчих нападник, як вказано, перебуватиме під вартою, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

У Києві застілля компанії з військовим у СЗЧ обернулося підривом гранати, є загиблий13.02.26, 08:59 • 6257 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Київ