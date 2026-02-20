Військового у СЗЧ затримали за напад з ножем на двох людей у Києві - поліція

У Києві поліцейські затримали нападника, який скоїв замах на вбивство та спричинив тяжкі тілесні ушкодження двом киянам, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, фігурант у стані алкогольного сп’яніння спровокував конфлікт із перехожим та вдарив ножем чоловіку у шию. Потерпілого у критичному стані госпіталізували.

Пізніше у той же вечір, як повідомили у поліції, зловмисник підійшов до 56-річної киянки та запропонував провести її додому. "Біля під’їзду він нав’язливо наполягав залишитись у неї з ночівлею, а отримавши відмову - дістав ніж та порізав жінці обличчя", - зазначили у поліції.

"Затриманий - 26-річний місцевий житель, військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ", - повідомили у поліції.

За клопотанням слідчих нападник, як вказано, перебуватиме під вартою, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

