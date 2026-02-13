$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 18710 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 39703 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 29091 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 37937 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 30572 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 25448 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 26397 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29501 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75105 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50993 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
У Києві застілля компанії з військовим у СЗЧ обернулося підривом гранати, є загиблий

Київ • УНН

 • 226 перегляди

У Києві 29-річний військовослужбовець підірвав гранату Ф-1 під час конфлікту. Внаслідок вибуху 45-річний власник квартири загинув, ще двоє осіб отримали поранення.

У Києві застілля компанії з військовим у СЗЧ обернулося підривом гранати, є загиблий

У Києві затримали чоловіка, який у квартирі підірвав гранату, одна людина загинула, двоє травмовані, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Подія відбулась сьогодні близько 02:00 години в Оболонському районі столиці. 

Попередньо встановлено, що 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини), прийшов у гості до свого товариша, де вони разом з компанією у кількості семи осіб розпивали спиртні напої. У подальшому під час раптового конфлікту, правопорушник підірвав на кухні гранату Ф-1, внаслідок чого 45-річний власник оселі загинув на місці події

- повідомили у поліції.

Як вказано, ще одного гостя - місцевого жителя 36 років із пораненнями тіла було госпіталізовано.

Під час розшукових заходів "патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта". "Останній отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців", - ідеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб.

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Київ