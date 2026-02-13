У Києві застілля компанії з військовим у СЗЧ обернулося підривом гранати, є загиблий
Київ • УНН
У Києві 29-річний військовослужбовець підірвав гранату Ф-1 під час конфлікту. Внаслідок вибуху 45-річний власник квартири загинув, ще двоє осіб отримали поранення.
У Києві затримали чоловіка, який у квартирі підірвав гранату, одна людина загинула, двоє травмовані, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в столиці у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Подія відбулась сьогодні близько 02:00 години в Оболонському районі столиці.
Попередньо встановлено, що 29-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини), прийшов у гості до свого товариша, де вони разом з компанією у кількості семи осіб розпивали спиртні напої. У подальшому під час раптового конфлікту, правопорушник підірвав на кухні гранату Ф-1, внаслідок чого 45-річний власник оселі загинув на місці події
Як вказано, ще одного гостя - місцевого жителя 36 років із пораненнями тіла було госпіталізовано.
Під час розшукових заходів "патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта". "Останній отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців", - ідеться у повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб.
