В Киеве застолье компании с военным в СЗЧ обернулось подрывом гранаты, есть погибший
Киев • УНН
В Киеве 29-летний военнослужащий подорвал гранату Ф-1 во время конфликта. В результате взрыва 45-летний владелец квартиры погиб, еще два человека получили ранения.
В Киеве задержали мужчину, который в квартире взорвал гранату, один человек погиб, двое травмированы, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.
Детали
Событие произошло сегодня около 02:00 в Оболонском районе столицы.
Предварительно установлено, что 29-летний военнослужащий, находящийся в СЗЧ (самовольное оставление части), пришел в гости к своему товарищу, где они вместе с компанией в количестве семи человек распивали спиртные напитки. В дальнейшем во время внезапного конфликта, правонарушитель взорвал на кухне гранату Ф-1, в результате чего 45-летний владелец дома погиб на месте происшествия
Как указано, еще один гость - местный житель 36 лет с ранениями тела был госпитализирован.
В ходе розыскных мероприятий "патрульные полицейские и оперативники задержали фигуранта". "Последний получил осколочные ранения ноги и сейчас находится под наблюдением врачей и правоохранителей", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.
