В Киеве застолье компании с военным в СЗЧ обернулось подрывом гранаты, есть погибший

В Киеве задержали мужчину, который в квартире взорвал гранату, один человек погиб, двое травмированы, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.

Событие произошло сегодня около 02:00 в Оболонском районе столицы.

Предварительно установлено, что 29-летний военнослужащий, находящийся в СЗЧ (самовольное оставление части), пришел в гости к своему товарищу, где они вместе с компанией в количестве семи человек распивали спиртные напитки. В дальнейшем во время внезапного конфликта, правонарушитель взорвал на кухне гранату Ф-1, в результате чего 45-летний владелец дома погиб на месте происшествия