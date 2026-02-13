$42.990.04
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 19445 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 41707 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 30521 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 39631 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 31701 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 25936 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 26801 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29551 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75158 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 51036 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
В Киеве застолье компании с военным в СЗЧ обернулось подрывом гранаты, есть погибший

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

В Киеве 29-летний военнослужащий подорвал гранату Ф-1 во время конфликта. В результате взрыва 45-летний владелец квартиры погиб, еще два человека получили ранения.

В Киеве застолье компании с военным в СЗЧ обернулось подрывом гранаты, есть погибший

В Киеве задержали мужчину, который в квартире взорвал гранату, один человек погиб, двое травмированы, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в столице в пятницу, пишет УНН.

Детали

Событие произошло сегодня около 02:00 в Оболонском районе столицы. 

Предварительно установлено, что 29-летний военнослужащий, находящийся в СЗЧ (самовольное оставление части), пришел в гости к своему товарищу, где они вместе с компанией в количестве семи человек распивали спиртные напитки. В дальнейшем во время внезапного конфликта, правонарушитель взорвал на кухне гранату Ф-1, в результате чего 45-летний владелец дома погиб на месте происшествия

- сообщили в полиции.

Как указано, еще один гость - местный житель 36 лет с ранениями тела был госпитализирован.

В ходе розыскных мероприятий "патрульные полицейские и оперативники задержали фигуранта". "Последний получил осколочные ранения ноги и сейчас находится под наблюдением врачей и правоохранителей", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Юлия Шрамко

