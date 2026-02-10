$43.030.02
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 19331 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 18461 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 18080 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 17026 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 16612 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 18420 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29277 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 47014 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 44209 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Бросил гранату в полицейских и военных ТЦК: в Черкассах задержали 55-летнего мужчину

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

В Черкассах задержали мужчину, который бросил гранату в сторону полицейских и военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Бросил гранату в полицейских и военных ТЦК: в Черкассах задержали 55-летнего мужчину
Фото: Национальная полиция Украины

Сотрудники полиции задержали в Черкассах мужчину за нападение на военнослужащих и правоохранителей. Он отказался предоставить документы для проверки, а затем бросил гранату в сторону полицейских и военнослужащих ТЦК, после чего произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Инцидент произошел 9 февраля: во время мероприятий по оповещению граждан, совместным нарядом военнослужащих ТЦК и СП и полиции, мужчина отказался предоставить документы для проверки.

Ведя себя агрессивно, он бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса сейчас устанавливают эксперты. Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 55-летний местный житель

- заявили в полиции.

Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения.

Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы

- говорится в сообщении.

Напомним

Полиция Днепропетровской области задержала трех военнослужащих территориального центра комплектования, которых подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений 55-летнему местному жителю.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Черкассы