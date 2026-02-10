Бросил гранату в полицейских и военных ТЦК: в Черкассах задержали 55-летнего мужчину

Сотрудники полиции задержали в Черкассах мужчину за нападение на военнослужащих и правоохранителей. Он отказался предоставить документы для проверки, а затем бросил гранату в сторону полицейских и военнослужащих ТЦК, после чего произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Инцидент произошел 9 февраля: во время мероприятий по оповещению граждан, совместным нарядом военнослужащих ТЦК и СП и полиции, мужчина отказался предоставить документы для проверки.

Ведя себя агрессивно, он бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошел взрыв. Тип боеприпаса сейчас устанавливают эксперты. Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 55-летний местный житель

Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения.

Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (покушение на умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы