Королевский музыкальный колледж в Лондоне разместил упоминание о российском фестивале. Украинцы добились его удаления
Киев • УНН
Посольство Украины и община в Лондоне добились удаления упоминания о российском фестивале "Калинка" из материалов Королевского музыкального колледжа. МИД Украины подчеркнул неприемлемость популяризации российских культурных проектов.
Посольство Украины в Великобритании совместно с украинской общиной в Лондоне добилось исключения упоминания о российском фестивале "Калинка" из материалов музыкального мероприятия Королевского музыкального колледжа. Об этом пишет МИД Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщили в министерстве, украинская дипломатическая команда обратилась к организаторам мероприятия, подчеркнув неприемлемость популяризации российских культурных проектов во время полномасштабной агрессии России против Украины.
В ответ Королевский музыкальный колледж объяснил, что упоминание о фестивале "Калинка" касалось ретроспективной части юбилейной программы и было связано с событием 2014 года, посвященным русской музыке. В то же время представитель заведения извинился за недоразумение и заверил, что все цифровые материалы будут обновлены, а упоминание о фестивале – изъято.
В МИД подчеркнули, что российская культура, которую государство-агрессор использует как инструмент влияния и пропаганды, не должна иметь места на международной сцене и в глобальном культурном пространстве.
