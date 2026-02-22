Королевский музыкальный колледж в Лондоне разместил упоминание о российском фестивале. Украинцы добились его удаления

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 11418 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 17359 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 20911 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 36724 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 46019 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 38358 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 61964 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 64136 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41459 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38504 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.8м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака рф на Киевщину 22 февраля - один человек погиб, 8 спасеныPhotoVideo22 февраля, 07:57 • 6348 просмотра
Нужны системы, работающие против баллистики - Зеленский о массированном обстреле 22 февраляVideo22 февраля, 09:26 • 5164 просмотра
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из областиPhotoVideo22 февраля, 10:36 • 5772 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo12:22 • 15619 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 12575 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 73026 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 82631 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 91673 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 104277 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 142344 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Сумская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 34437 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 36746 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 37355 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 28879 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 31412 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Королевский музыкальный колледж в Лондоне разместил упоминание о российском фестивале. Украинцы добились его удаления

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Посольство Украины и община в Лондоне добились удаления упоминания о российском фестивале "Калинка" из материалов Королевского музыкального колледжа. МИД Украины подчеркнул неприемлемость популяризации российских культурных проектов.

Королевский музыкальный колледж в Лондоне разместил упоминание о российском фестивале. Украинцы добились его удаления

Посольство Украины в Великобритании совместно с украинской общиной в Лондоне добилось исключения упоминания о российском фестивале "Калинка" из материалов музыкального мероприятия Королевского музыкального колледжа. Об этом пишет МИД Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в министерстве, украинская дипломатическая команда обратилась к организаторам мероприятия, подчеркнув неприемлемость популяризации российских культурных проектов во время полномасштабной агрессии России против Украины.

В ответ Королевский музыкальный колледж объяснил, что упоминание о фестивале "Калинка" касалось ретроспективной части юбилейной программы и было связано с событием 2014 года, посвященным русской музыке. В то же время представитель заведения извинился за недоразумение и заверил, что все цифровые материалы будут обновлены, а упоминание о фестивале – изъято.

В МИД подчеркнули, что российская культура, которую государство-агрессор использует как инструмент влияния и пропаганды, не должна иметь места на международной сцене и в глобальном культурном пространстве.

Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой09.01.26, 16:10 • 3965 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаКультураНовости Мира
российская пропаганда
Музыкант
Война в Украине
Дипломатка
Университет культуры
Лондон