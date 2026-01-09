Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой

$42.990.27
50.180.25
ukenru
13:30 • 1838 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 4050 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 2134 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 6100 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 2952 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11069 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12281 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13686 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 11914 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 12676 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.8м/с
81%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 7826 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 30013 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 22634 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 5598 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 19963 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 48641 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 76622 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 51695 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 74490 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 100813 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Днепропетровская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 53838 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 56539 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 78583 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 97148 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 137886 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen

Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Театр del Maggio Musicale во Флоренции отменил выступления российской балерины светланы захаровой и ее мужа из-за международной напряженности. Зрители могут вернуть средства за билеты до 31 января 2026 года.

Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил выступления российской балерины Светланы Захаровой и ее мужа, скрипача Вадима Репина. Об этом говорится на сайте театра, передает УНН.

Подробности

"Театр del Maggio Musicale сообщает, что балет с участием Светланы Захаровой и Вадима Репина, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, временно отложен из-за продолжающихся международных напряжений, которые создали климат, способный поставить под угрозу успешную постановку спектакля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители смогут обратиться за возвратом средств до 31 января 2026 года в кассу или отправить электронное письмо.

Клиенты, купившие билеты онлайн или по телефону, автоматически получат возврат средств на кредитную карту, которая была использована для покупки. Сроки обработки возврата средств могут отличаться и зависят от процедур банковской системы.

Напомним

Афинский государственный оркестр отменил выступление известного российского пианиста Дениса Мацуева. Решение связано с его тесными связями с диктатором РФ Владимиром Путиным и поддержкой политики Кремля, в частности в отношении войны в Украине.

Павел Башинский

Новости Мира
российская пропаганда
Санкции
Музыкант
Банковская карта
Война в Украине
Владимир Путин
Афины
Флоренция