Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины захаровой

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил выступления российской балерины Светланы Захаровой и ее мужа, скрипача Вадима Репина. Об этом говорится на сайте театра, передает УНН.

Подробности

"Театр del Maggio Musicale сообщает, что балет с участием Светланы Захаровой и Вадима Репина, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, временно отложен из-за продолжающихся международных напряжений, которые создали климат, способный поставить под угрозу успешную постановку спектакля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители смогут обратиться за возвратом средств до 31 января 2026 года в кассу или отправить электронное письмо.

Клиенты, купившие билеты онлайн или по телефону, автоматически получат возврат средств на кредитную карту, которая была использована для покупки. Сроки обработки возврата средств могут отличаться и зависят от процедур банковской системы.

Напомним

Афинский государственный оркестр отменил выступление известного российского пианиста Дениса Мацуева. Решение связано с его тесными связями с диктатором РФ Владимиром Путиным и поддержкой политики Кремля, в частности в отношении войны в Украине.