Театр у Флоренції скасував виступи російської балерини захарової

Музичний театр Teatro del Maggio Musicale у Флоренції скасував виступи російської балерини Світлани Захарової та її чоловіка, скрипаля Вадима Рєпіна. Про це йдеться на сайті театру, передає УНН.

Деталі

"Театр del Maggio Musicale повідомляє, що балет за участю Світлани Захарової та Вадима Репіна, запланований на 20 і 21 січня 2026 року, тимчасово відкладено через триваючі міжнародні напруження, які створили клімат, що може поставити під загрозу успішну постановку вистави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глядачі зможуть звернутися за поверненням коштів до 31 січня 2026 року в касу або надіслати електронного листа.

Клієнти, які придбали квитки онлайн або по телефону, автоматично отримають повернення коштів на кредитну картку, яка була використана для покупки. Терміни обробки повернення коштів можуть відрізнятися і залежать від процедур банківської системи.

Нагадаємо

Афінський державний оркестр скасував виступ відомого російського піаніста дениса мацуєва. Рішення пов’язане з його тісними зв’язками з диктатором рф володимиром путіним та підтримкою політики кремля, зокрема щодо війни в Україні.