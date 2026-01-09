$42.990.27
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 4064 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 2146 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 6110 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 2958 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11070 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12282 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13687 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 11914 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12676 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
Театр у Флоренції скасував виступи російської балерини захарової

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Театр del Maggio Musicale у Флоренції скасував виступи російської балерини світлани захарової та її чоловіка через міжнародну напруженість. Глядачі можуть повернути кошти за квитки до 31 січня 2026 року.

Театр у Флоренції скасував виступи російської балерини захарової

Музичний театр Teatro del Maggio Musicale у Флоренції скасував виступи російської балерини Світлани Захарової та її чоловіка, скрипаля Вадима Рєпіна. Про це йдеться на сайті театру, передає УНН.

Деталі

"Театр del Maggio Musicale повідомляє, що балет за участю Світлани Захарової та Вадима Репіна, запланований на 20 і 21 січня 2026 року, тимчасово відкладено через триваючі міжнародні напруження, які створили клімат, що може поставити під загрозу успішну постановку вистави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глядачі зможуть звернутися за поверненням коштів до 31 січня 2026 року в касу або надіслати електронного листа.

Клієнти, які придбали квитки онлайн або по телефону, автоматично отримають повернення коштів на кредитну картку, яка була використана для покупки. Терміни обробки повернення коштів можуть відрізнятися і залежать від процедур банківської системи.

Нагадаємо

Афінський державний оркестр скасував виступ відомого російського піаніста дениса мацуєва. Рішення пов’язане з його тісними зв’язками з диктатором рф володимиром путіним та підтримкою політики кремля, зокрема щодо війни в Україні.

Павло Башинський

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Музикант
Банківська картка
Війна в Україні
Володимир Путін
Афіни
Флоренція