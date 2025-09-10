Афіни скасували концерт російського піаніста мацуєва через його підтримку кремля

Афінський державний оркестр скасував виступ російського піаніста дениса мацуєва 21 листопада. Рішення пов'язане з його підтримкою політики кремля та зв'язками з путіним.

Афінський державний оркестр скасував виступ відомого російського піаніста дениса мацуєва, який мав відбутися 21 листопада. Рішення пов'язане з його тісними зв'язками з диктатором рф володимиром путіним та підтримкою політики кремля, зокрема щодо війни в Україні. Про це повідомляє Еuronews, пише УНН. Деталі мацуєв уже не вперше стикається з обмеженнями на виступи на Заході: після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році його концерти за кордоном заборонені. У 2018 році піаніст отримав від путіна "орден пошани" за внесок у розвиток культури та мистецтва, а у лютому 2022 року його виступ з Віденським державним оркестром був скасований через війну в Україні. Афінський державний оркестр, відповідно до своєї інституційної ролі та згідно давньої орієнтацієї на міжнародне співробітництво, інформує громадськість, що запланована участь піаніста дениса мацуєва у концерті 21 листопада в Афінському концертному залі не відбудеться - йдеться в офіційній заяві Афінського державного оркестру. В оркестрі заявили, що протягом всього свого довгого існування він демонстрував найвищу художню майстерність і був прихильний до цінностей відкритого діалогу та поваги, що лежать в основі європейської культурної спільноти. У цьому контексті оркестр вирішив скоригувати свою програму з урахуванням останніх міжнародних подій. Концерт відбудеться за участю іншого соліста, а не російського мацуєва.