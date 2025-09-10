Афіни скасували концерт російського піаніста мацуєва через його підтримку кремля

$41.120.13
ukenru
Ексклюзив
10:41 • 4612 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 15437 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 18581 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 16631 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 23614 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 18508 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 44845 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 89121 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 74432 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 83830 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 25302 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 52529 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 16644 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto06:04 • 22628 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 16248 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 4612 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 7414 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 15437 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 18581 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 89121 перегляди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 58437 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 53779 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 50986 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 119879 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 74948 перегляди
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Афіни скасували концерт російського піаніста мацуєва через його підтримку кремля

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Афінський державний оркестр скасував виступ російського піаніста дениса мацуєва 21 листопада. Рішення пов'язане з його підтримкою політики кремля та зв'язками з путіним.

Афіни скасували концерт російського піаніста мацуєва через його підтримку кремля

Афінський державний оркестр скасував виступ відомого російського піаніста дениса мацуєва, який мав відбутися 21 листопада. Рішення пов’язане з його тісними зв’язками з диктатором рф володимиром путіним та підтримкою політики кремля, зокрема щодо війни в Україні. Про це повідомляє Еuronews, пише УНН.

Деталі

мацуєв уже не вперше стикається з обмеженнями на виступи на Заході: після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році його концерти за кордоном заборонені. 

СБУ повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"25.02.25, 14:30 • 29006 переглядiв

У 2018 році піаніст отримав від путіна "орден пошани" за внесок у розвиток культури та мистецтва, а у лютому 2022 року його виступ з Віденським державним оркестром був скасований через війну в Україні.

Афінський державний оркестр, відповідно до своєї інституційної ролі та згідно давньої орієнтацієї на міжнародне співробітництво, інформує громадськість, що запланована участь піаніста дениса мацуєва у концерті 21 листопада в Афінському концертному залі не відбудеться 

- йдеться в офіційній заяві Афінського державного оркестру.

В оркестрі заявили, що протягом всього свого довгого існування він демонстрував найвищу художню майстерність і був прихильний до цінностей відкритого діалогу та поваги, що лежать в основі європейської культурної спільноти. 

У цьому контексті оркестр вирішив скоригувати свою програму з урахуванням останніх міжнародних подій. Концерт відбудеться за участю іншого соліста, а не російського мацуєва. 

СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі08.09.25, 09:40 • 3143 перегляди

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Володимир Путін
Україна