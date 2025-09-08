СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:26 • 698 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
00:43 • 10960 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 25774 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 50709 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 67957 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 76686 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 113030 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 95311 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54052 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58218 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
83%
755мм
Популярнi новини
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto7 вересня, 21:49 • 18456 перегляди
Через обстріл критичної інфраструктури знеструмлено 20 населених пунктів на Чернігівщині 7 вересня, 22:10 • 3828 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 7 вересня, 23:20 • 13060 перегляди
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони8 вересня, 00:00 • 5072 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ01:49 • 7586 перегляди
Публікації
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 570 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 3022 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 113030 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 95311 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 88130 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Європа
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 19705 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 24976 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 57130 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 113350 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 53780 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Brent
MIM-104 Patriot
The Washington Post

СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

Київ • УНН

 • 86 перегляди

СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі за поширення кремлівської пропаганди та підтримку війни. Він перебуває у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

Служба безпеки України оголосила у розшук російського виконавця Тимура Юнусова, більш відомого під сценічним реп-ім’ям Тіматі. Відповідна інформація з’явилася в базі даних Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, артисту інкримінують участь у поширенні кремлівської пропаганди, публічну підтримку війни проти України та спроби легітимізувати окупацію Криму. Саме ці дії стали підставою для оголошення його у розшук українськими органами.

СБУ повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"25.02.25, 13:30 • 28998 переглядiв

У картці на сайті МВС зазначено, що Юнусов перебуває у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Це означає, що щодо нього ведеться кримінальне провадження, а українські правоохоронці планують домогтися його затримання та притягнення до відповідальності.

Деталі

Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".

Задокументовано, що цей артист взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

Тіматі відомий як один із найбільш медійних представників російського шоу-бізнесу. В останні роки він активно висловлював підтримку кремлю та з’являвся на заходах, пов’язаних із російською владою. Українська сторона вважає такі дії прямим сприянням агресії проти держави.

Нагадаємо

13 червня СБУ зібрала докази проти та заочно оголосила підозру Тіматі, який підтримував агресію рф та виступав в окупованому Криму. 

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Крим
Україна