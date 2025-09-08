СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі
Київ • УНН
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі за поширення кремлівської пропаганди та підтримку війни. Він перебуває у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".
Служба безпеки України оголосила у розшук російського виконавця Тимура Юнусова, більш відомого під сценічним реп-ім’ям Тіматі. Відповідна інформація з’явилася в базі даних Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, артисту інкримінують участь у поширенні кремлівської пропаганди, публічну підтримку війни проти України та спроби легітимізувати окупацію Криму. Саме ці дії стали підставою для оголошення його у розшук українськими органами.
У картці на сайті МВС зазначено, що Юнусов перебуває у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Це означає, що щодо нього ведеться кримінальне провадження, а українські правоохоронці планують домогтися його затримання та притягнення до відповідальності.
Деталі
Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".
Задокументовано, що цей артист взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.
Тіматі відомий як один із найбільш медійних представників російського шоу-бізнесу. В останні роки він активно висловлював підтримку кремлю та з’являвся на заходах, пов’язаних із російською владою. Українська сторона вважає такі дії прямим сприянням агресії проти держави.
Нагадаємо
13 червня СБУ зібрала докази проти та заочно оголосила підозру Тіматі, який підтримував агресію рф та виступав в окупованому Криму.