СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати
Киев • УНН
СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати за распространение кремлевской пропаганды и поддержку войны. Он находится в категории «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».
Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, более известного под сценическим рэп-именем Тимати. Соответствующая информация появилась в базе данных Министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.
Детали
По данным правоохранителей, артисту инкриминируют участие в распространении кремлевской пропаганды, публичную поддержку войны против Украины и попытки легитимизировать оккупацию Крыма. Именно эти действия стали основанием для объявления его в розыск украинскими органами.
В карточке на сайте МВД указано, что Юнусов находится в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Это означает, что в отношении него ведется уголовное производство, а украинские правоохранители планируют добиться его задержания и привлечения к ответственности.
Детали
Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".
Задокументировано, что этот артист принял участие в по меньшей мере 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.
Тимати известен как один из самых медийных представителей российского шоу-бизнеса. В последние годы он активно выражал поддержку Кремлю и появлялся на мероприятиях, связанных с российской властью. Украинская сторона считает такие действия прямым содействием агрессии против государства.
Напомним
13 июня СБУ собрала доказательства против и заочно объявила подозрение Тимати, который поддерживал агрессию РФ и выступал в оккупированном Крыму.