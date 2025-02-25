СБУ сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту "Шаману"
Киев • УНН
Ярославу Дронову (Shaman) заочно сообщили о подозрении из-за публичной поддержки войны рф против Украины. Певец выступал на оккупированных территориях и героизировал российских военных.
Российскому певцу-пропагандисту Ярославу Дронову, известному как "Shaman", заочно сообщили о подозрении, из-за его публичной поддержки войны рф против Украины. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СБУ, злоумышленник входит в круг подконтрольных кремлю эстрадных исполнителей россии, которые публично поддерживают действия руководства рф, а также прославляют лиц, участвующих в боевых действиях против Украины.
В частности, как указано, Дронов регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку путина и оккупационных группировок страны-агрессора.
"Задокументировано, что в конце 2022 года фигурант записал видеообращение, в котором героизировал представителей вооруженных формирований россии, воюющих против Украины, а также признал правомерной вооруженную агрессию рф против Украины, начатую в 2014 году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в феврале 2023 года Дронов выступал на временно захваченной территории левобережья Херсонщины, поддерживая кремлевский режим на заказном концерте. Эти действия зафиксировали в ходе лингвистической экспертизы, которая подтвердила информационную-подрывную деятельность певца.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дронову о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований рф, совершенные повторно с использованием средств массовой информации)
Сейчас, как указано, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения пропагандиста рашизма к ответственности.
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