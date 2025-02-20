Призвал к захвату Украины: суд вынес приговор российскому актеру из "Бандитского Петербурга"

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Киев  •  УНН

 • 10928 просмотра

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дмитрия певцова, актера и депутата государственной думы рф, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы в Украине. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая пропаганду войны и посягательство на территориальную целостность.

Известный российский актер, депутат государственной Думы рф дмитрий девцов был заочно осужден в Украине к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Там отметили, что девцов входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", которые открыто поддерживают полномасштабное вторжение рф в Украину. В частности, он неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием российского диктатора дутина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов рф, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью российским пропагандистам певцов рассказывал, как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов Украины к составу рф

- говорится в сообщении.

В спецслужбе также подчеркнули, что певцов отрицал военные преступления россиян на временно захваченных территориях Украины, в частности в Мариуполе.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд заочно признал певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
    •  ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
      • ст. 436 (пропаганда войны).

        Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

        Напомним

        В начале февраля стало известно, что следователи СБУ сообщили о заочном подозрении российскому актеру из "Бандитского Петербурга" Дмитрию Певцову, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Поскольку актер находится в России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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