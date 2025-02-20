Закликав до захоплення України: суд виніс вирок російському актору з "Бандитського Петербурга"
Київ • УНН
дмитра пєвцова, актора та депутата держдуми рф, заочно засуджено до 10 років ув'язнення в Україні. Його визнано винним за трьома статтями КК України, включаючи пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність.
Відомий російський актор, депутат держдуми рф дмитро пєвцов заочно засуджений в Україні до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Там зазначили, що пєвцов входить до кола наближених до кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення рф в Україну. Зокрема, він неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі російського диктатора путіна.
Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам пєвцов розповідав як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу рф
У спецслужбі також підкреслили, що пєвцов заперечував воєнні злочини росіян на тимчасово захоплених територіях України, зокрема у Маріуполі.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни).
Зловмиснику призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
На початку лютого стало відомо, що слідчі СБУ повідомили про заочну підозру російському актору з "Бандитського Петербурга" дмитру пєвцову, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України. Оскільки актор перебуває в росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.