Закликав до захоплення України: суд виніс вирок російському актору з "Бандитського Петербурга"

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Київ • УНН

 • 31509 перегляди

дмитра пєвцова, актора та депутата держдуми рф, заочно засуджено до 10 років ув'язнення в Україні. Його визнано винним за трьома статтями КК України, включаючи пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність.

Відомий російський актор, депутат держдуми рф дмитро пєвцов заочно засуджений в Україні до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Там зазначили, що пєвцов входить до кола наближених до кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення рф в Україну. Зокрема, він неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі російського диктатора путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам пєвцов розповідав як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу рф

- йдеться у повідомленні.

У спецслужбі також підкреслили, що пєвцов заперечував воєнні злочини росіян на тимчасово захоплених територіях України, зокрема у Маріуполі.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
    •  ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
      • ст. 436 (пропаганда війни).

        Зловмиснику призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Нагадаємо

        На початку лютого стало відомо, що слідчі СБУ повідомили про заочну підозру російському актору з "Бандитського Петербурга" дмитру пєвцову, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України. Оскільки актор перебуває в росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        ВійнаКримінал та НП
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