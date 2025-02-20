Закликав до захоплення України: суд виніс вирок російському актору з "Бандитського Петербурга"

Відомий російський актор, депутат держдуми рф дмитро пєвцов заочно засуджений в Україні до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Там зазначили, що пєвцов входить до кола наближених до кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення рф в Україну. Зокрема, він неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі російського диктатора путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам пєвцов розповідав як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу рф