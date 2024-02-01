СБУ повідомила про підозру російському актору з "Бандитського Петербурга", який закликав до війни в Україні
Київ • УНН
СБУ заочно повідомила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову за публічну підтримку збройної агресії росії проти України та заклики до захоплення державної влади і всієї території України.
Слідчі Служби безпеки повідомили про заочну підозру російському актору з "Бандитського Петербурга" Дмитру Пєвцову, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Як зазначається, Дмитро Пєвцов є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва рф.
За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна. Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї України.
Крім того, в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій рф у тимчасово захоплених регіонах України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни).
Оскільки актор перебуває в росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України, вказали в СБУ.
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