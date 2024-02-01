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СБУ повідомила про підозру російському актору з "Бандитського Петербурга", який закликав до війни в Україні

СБУ повідомила про підозру російському актору з "Бандитського Петербурга", який закликав до війни в Україні

Київ • УНН

 • 27247 перегляди

СБУ заочно повідомила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову за публічну підтримку збройної агресії росії проти України та заклики до захоплення державної влади і всієї території України.

Слідчі Служби безпеки повідомили про заочну підозру російському актору з "Бандитського Петербурга" Дмитру Пєвцову, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ. 

Деталі

Як зазначається, Дмитро Пєвцов є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва рф. 

За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна. Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї України.

Крім того, в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій рф у тимчасово захоплених регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  •  ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки актор перебуває в росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України, вказали в СБУ.

Правоохоронці повідомили про підозру російській блогерці, яка публічно закликала до геноциду українців23.01.24, 14:26 • 50861 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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