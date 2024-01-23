Правоохоронці повідомили про підозру російській блогерці, яка публічно закликала до геноциду українців
Київ • УНН
Російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка публічно закликала до геноциду українців, оголошено про підозру.
Повідомлено про підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка публічно закликала до геноциду українців. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За даними СБУ, блогерка входить до пулу пропагандистів путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.
Зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив"
Крім того, як повідомляється, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну "під нуль".
За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).
Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини, вказали в СБУ.
Затримано ще 4 агітаторів рф: серед них – блогер, який виправдовував ворожий удар по Харкову 2 січня22.01.24, 14:30 • 22960 переглядiв